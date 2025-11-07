Mulattieri llega justo al duelo con Bil Nsongo en la recámara

Cada ausencia cuenta, más cuando se produce en puestos sensibles y en un equipo como el Deportivo con una planificación intencionadamente justa. Hidalgo lleva toda la semana pendiente del estado de Samuele Mulattieri, que fue baja en los dos últimos partidos ante el Sámano y el Zaragoza. El italiano no se pudo entrenar con el grupo en casi toda la semana, solo algunas tareas en las dos últimas jornadas. El técnico catalán no ocultó ayer que su participación está en el aire. «No ha hecho parte con el grupo ningún día. Hoy (por el sábado) va a intentarlo y a ver qué sensaciones tiene. A partir de como se encuentre, tomaremos una decisión», explicó el entrenador. Añadió que el italiano tuvo «buenas sensaciones» con el readaptador este jueves.

Más allá de si esté en la lista o no, algo que se valorará hasta última hora, Zakaria Eddahchouri volverá a ser titular porque es el que llega en mejores condiciones al partido. Stoichkov será, de nuevo, el recambio de emergencia para la delantera y gana opciones la posibilidad de que Bil Nsongo esté en el banquillo. Desde que Bouldini fue cedido, la Dirección de Fútbol lo tiene en cuenta para el primer equipo y juega a su favor esta semana que contar con él para los mayores no afecta al Fabril que tiene partido el domingo.