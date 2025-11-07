Mulattieri llega justo al duelo con Bil Nsongo en la recámara
El ariete italiano pelea por estar, al menos, en el banquillo y el nigeriano gana enteros al no interferir con su partido del Fabril
C. MIranda/D. Abelenda L.
Cada ausencia cuenta, más cuando se produce en puestos sensibles y en un equipo como el Deportivo con una planificación intencionadamente justa. Hidalgo lleva toda la semana pendiente del estado de Samuele Mulattieri, que fue baja en los dos últimos partidos ante el Sámano y el Zaragoza. El italiano no se pudo entrenar con el grupo en casi toda la semana, solo algunas tareas en las dos últimas jornadas. El técnico catalán no ocultó ayer que su participación está en el aire. «No ha hecho parte con el grupo ningún día. Hoy (por el sábado) va a intentarlo y a ver qué sensaciones tiene. A partir de como se encuentre, tomaremos una decisión», explicó el entrenador. Añadió que el italiano tuvo «buenas sensaciones» con el readaptador este jueves.
Más allá de si esté en la lista o no, algo que se valorará hasta última hora, Zakaria Eddahchouri volverá a ser titular porque es el que llega en mejores condiciones al partido. Stoichkov será, de nuevo, el recambio de emergencia para la delantera y gana opciones la posibilidad de que Bil Nsongo esté en el banquillo. Desde que Bouldini fue cedido, la Dirección de Fútbol lo tiene en cuenta para el primer equipo y juega a su favor esta semana que contar con él para los mayores no afecta al Fabril que tiene partido el domingo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Recta final para la apertura de un gran Gadis en la antigua nave de Caramelo en Agrela
- Forbes' sitúa en A Coruña tres de los cinco mayores patrimonios de España
- Gerard, el aficionado que se mudó a A Coruña por el Deportivo «con una mano delante y otra detrás»: «Me ha dado la vida»
- Burger Manía llega a Arteixo: cuatro días de hamburguesas gourmet
- Arranca en A Coruña tras once años de espera la obra del nuevo mercado y centro de salud de Santa Lucía
- La mayor tienda de alimentación de Marineda City ya tiene fecha de apertura y ofrecerá una gran novedad
- La obra del arquitecto de Riazor que anticipó la ronda de Outeiro
- Así era Dolce Vita, el centro comercial de A Coruña que cerró al abrir Marineda City y que ahora se transformará en Breogán Park