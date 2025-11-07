El Rangers está interesado en comprar a Mujaid al Genk

La salida de Mujaid rumbo al Genk belga fue uno de los daños colaterales de los momentos más bajos de la historia del Deportivo. El equipo coruñés no había podido volver a la primera tras bajar a Segunda B y debió hacer caja con el central riojano que se fue a un conjunto de los punteros de ese país por una cantidad menor que su valor real. Desde entonces no ha perdido caché y se ha asentado en la clase media del Viejo Continente.

Mujaid lleva algo más de cuatro años en el Genk y hay un equipo histórico que ha puesto sus ojos en él con la idea de negociar un traspaso de cara al próximo mes de enero. Se trata del Glasgow Rangers, que según el peridiosta belga Sacha Tavolieri, ha preguntado a su actual club por las condiciones en la que podría salir hacia el fútbol escocés.

No será sencilla la salida del defensa canterano, ya que tiene solo 25 años y cuenta con un contrato firmado hasta el 30 de junio de 2028, con lo que el Genk tiene una posición de fuerza. Si la operación fuese adelante, el Dépor sería uno de los beneficiados al poder cobrar un porcentaje por derechos de formación de Mujaid.

Los antecedentes

El Deportivo acordó en 2021 con el Genk belga el traspaso de Mujaid Sadik (Logroño, 2000). El central abandona así el club a pesar de los “esfuerzos” efectuados para retenerle, según indicó en su día a través de un comunicado. La operación rondó los dos millones de euros.

"Pese a que el Real Club Deportivo ha realizado los mayores esfuerzos posibles, tanto económicos como de futuro proyecto deportivo para retener a uno de sus jugadores más valiosos y ampliar un contrato que finaliza en 2022, las expectativas de crecimiento profesional del futbolista pasan por jugar en una categoría superior, algo que tendrá oportunidad de lograr en la Primera División de Bélgica”, indicó el Deportivo mediante un comunicado.

Mujaid dejó así el equipo después de convertirse en una de sus referencias, especialmente después de este curso. Incorporado en edad juvenil, destacó primero en el Fabril hasta dar el salto la temporada pasada al primer equipo de la mano de Luis César. Con Fernando Vázquez se afianzó y esta campaña llegó su confirmación, hasta el punto de que entró en el radar de equipos de superior categoría.

Habitual de las categorías inferiores de la selección española, sus inicios no fueron sencillos en el Deportivo a pesar de su potencial. El defensa riojano tuvo que lidiar con los problemas de adaptación, hasta el punto de que el club le llegó a castigar con regresar a los juveniles después de dar el salto al Fabril.

A las órdenes de Luisito se asentó y comenzó a tocar la puerta del primer equipo. Sus buenas actuaciones hicieron que el verano pasado algunos equipos se interesaran por él. El descenso a Segunda División B le animó a buscar una salida, pero el club se mantuvo firme en su deseo de contar con él para afrontar el ascenso. Ante la negativa por su parte para ampliar un contrato que finaliza en 2022, el club ha terminado por aceptar una de las ofertas que le han llegado en los últimos meses.