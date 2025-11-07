El templo perdido de los calamares y la tortilla en A Coruña nacido de una dinastía deportivista

No pocos deportivistas aún salivan cuando recuerdan su nombre, más de un ex jugador del Deportivo sigue la misma tendencia cuando le recuerdan su etapa en A Coruña, sobre todo en los años 60 y 70. Comidas del equipo, de pareja, camaradería... Hay muchos templos del buen comer, perdidos en A Coruña, y algunos se mantienen en el recuerdo y en las papilas gustativas de muchos vecinos. Había uno que unía dos de las grandes pasiones de la ciudad: las gastronomía y el Deportivo.

El nombre evoca en los coruñeses a esas comidas familiares, de domingo y, sobre todo, a esos manjares tradicionales, asociados también en algunos casos a recuerdos de infancia. La carta no era excesivamente extensa, pero sí infalible con los calamares a la romana, la tortilla y la carne asada como grandes reclamos. Había un jardín en la parte trasera. Eran otros tiempos en un recinto que estaba enfrente al estadio de Riazor.

Álvarez González, Alfredo Alfredín / APD

Muchas ramificaciones

El Restaurante Alfredín, que posteriormente fue Viuda de Alfredín y así quedó en el imaginario hasta su cierre a principios de los años 80, abrió a principios de los años 80 al abrigo de Riazor, donde estaría la calle Manuel Murguía. Su vínculo con el Deportivo es extremo. Lo montó Alfredo Álvarez González, Alfredín, quien llegó a A Coruña desde Asturias para jugar en el club coruñés a finales de los años 20. El fútbol pronto se acabó para él, pero abrió este establecimiento hostelero que le dio mucha más fama que la que alcanzó en los terrenos de juego.

A principios de los años 40, ya después de la Guerra Civil, falleció el patriarca de la familia, pero el restaurante siguió adelante con sus señas de identidad. Lo llevaban su viuda (Carmen Botana, hermana de Waldo, histórico central en el Dépor del subcampeonato de liga en 1950) y su familia, que posteriormente ahondó en esas conexiones blanquiazules. Su hijo Carlos Álvarez Botana, Botanita, fue campeón del mundo juvenil con España y llegó a jugar en el Dépor en dos etapas (54-55 y 61-62). Era central, como su tío Waldo. Es más, una de las hijas de Alfredín se casó con Manuel Bermúdez Arias, Polo, jugador del Dépor entre 1954 y 1959 y que luego haría carrera en el Atlético de Madrid. De todo este enjambre familiar nacieron otros dos restaurantes, casi calcados, que se llamaban El Botanita y Casa Polo, que cerraron sus puertas muchos años después y que reproducían en sus cartas parte de aquellos platos unidos a la historia reciente de A Coruña.

Álvarez Botana, Carlos / APD

Casa Ponte, Otero...

No son ni mucho menos los únicos restaurantes o establecimientos hosteleros conectados con el Deportivo. Y no es como pudiera ser ahora, que se ve esta rama como una inversión, muchas veces estaban los propios futbolistas detrás de la barra. Así fue en el famoso Otero, de la calle Olmos, que desapareció hace algo menos de dos décadas y con él unos calamares que encandilaron a muchas generaciones de coruñeses. Quien lo abrió fue Luis Otero, uno de esos cuatro jugadores que abandonaron el Vigo y el Fortuna en la génesis del Celta para integrarse en el Dépor en 1923. Había sido uno de los internacionales en la famosa selección de la Furia en 1920 en Amberes. Falleció en 1955 y antes de su deceso, el local llegó a ser incluso en algún momento sede del propio Deportivo.

Más reciente y aún abierto, aunque ya sin vínculos con la familia, se encuentra Casa Ponte, que en su génesis estuvo relacionado con Enrique Ponte, uno de los mejores centrales coruñeses de la historia.