Vuelven Bicho y Quique Fornos, los niños de Fernando Vázquez: «Hay mil maneras de llegar a la élite»

«Dos meses antes habíamos estado entrenando con el Juvenil y, de repente, estábamos allí con Manuel Pablo y Laure. Éramos unos niños y había mucha incertidumbre, pero lo disfrutamos una barbaridad». Dani Iglesias, desde Rumanía, rememora aquel verano y aquella temporada 2013-14 en la que Fernando Vázquez, entre el convencimiento y la necesidad, instaló un campamento juvenil en Abegondo que fue el germen del ascenso a Primera que se produciría unos meses después. Fue una situación desesperada, también una oportunidad para que la cantera levantase la mano. Dos de los exponentes de aquella camada, Bicho y Quique Fornos, regresan el sábado a Riazor con la Cultural.

Fornos, ante el Sporting con la Cultural. | LaLiga

«Me acuerdo de la eliminatoria de Córdoba, de aquel partido de Portugal... Fue una experiencia chula, única. Creo que entonces, a pesar de las dificultades, Abegondo dio un grandísimo nivel». Dani Iglesias, hoy en el Sepsi OSK, defiende aquel puñado de jugadores que, en gran medida, tuvieron que buscarse la vida fuera o volver al filial para labrarse un futuro. Que Bicho y Fornos regresen más de una década después a Riazor como jugadores del fútbol profesional no deja de ser una lección. «Ahora parece que si con 19 o 20 años no estás Primera o en Segunda, ya no eres nadie. Y hay mil maneras de llegar a la élite, a veces cuándo y cómo menos te lo esperas», defiende de dos futbolistas con los que compartió formación y ahora mantiene amistad, sobre todo Bicho.

Bicho, ante el Ceuta con la Cultural. | LaLiga

«Que Bicho esté en Segunda es lo mínimo que merece por su calidad. Y tiene 29 años. Mira Dani Rodríguez lo que ha jugado en Primera», tercia de un amigo que se fue al filial del Barça, estuvo en paro y bajó a Tercera para ir subiendo a poco a poco: «Es el mayor talento que he visto, por controles, por entender el juego. A él se le juntó todo: mala suerte, malas decisiones, lesiones... Ahora lo ves, pero entonces... Ha llegado a Segunda y está a un gran nivel», sentencia.

Como a Bicho, a Quique Fornos le tocó volver a Fabril después de aquel debut en Copa con 16 años. Llevó al Racing de Ferrol desde Tercera a Segunda, pero no le dieron la oportunidad arriba. Ascendió también a la Cultural y por fin se ha quedado. «Es un obrero del fútbol, nadie se lo merece más que él», argumenta del central de As Pontes, ahora con 28 años, quien en su día siguió en el Dépor la estela de Piscu y Rochela.

El sábado Riazor les recibirá de nuevo. Ha pasado mucho tiempo, pero el fútbol profesional ha abierto sus puertas para todos.