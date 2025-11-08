El Dépor Abanca, ante un ‘tsunami’ llamado Barcelona

Han pasado dos meses y el Dépor Abanca ya casi se ha olvidado de lo que es ganar un partido en Liga. Lo hizo hace unos días en Copa y no sobra, pero no es lo mismo. Son ya seis jornadas sin hacer pleno de puntos y los equipos en descenso, a pesar de estar en una carrera de tortugas, se empiezan a acercar a un equipo y a un proyecto que anhelan tener una estabilidad que le está siendo posible conseguir. Y, en este contexto, visitar al todopoderoso Barcelona (12.00, DAZN) y justo después de perder su primer y único partido de Liga F no parece el mejor contexto para las coruñesas. Un tsunami ante sí y con muy pocos argumentos para sobrevivir a él.

«Queremos que el rival no se sienta cómodo jugando contra nosotras, ofrecer una buena imagen y darlo todo contra un equipo de otro nivel», asumía Fran Alonso, respaldado por el club, aunque en una mala dinámica como todo el equipo. Con la boca pequeña y entre líneas, asumía que se van a venir de vacío de la Ciudad Condal, pero al menos quiere proponer, salir con una imagen indemne y no excesivamente trasquiladas. Objetivos menores, pero que no lo son, dada la diferencia de nivel y el momento de inestabilidad y dudas que vive el Dépor Abanca, con solo dos puntos de margen sobre el descenso.

Ante Alexia, Aitana, Paredes, Graham, Pina y compañía, el equipo coruñés expondrá orden con un entramado aún más reforzado en defensa que tendrá como islas ofensivas a Ainhoa o Millene. Marisa hizo méritos con sus goles en la Copa, pero el puesto en la delantera tiene una dueña clara tras la reaparición de la brasileña.

El Barça lleva ya 39 goles en 9 partidos, más de cuatro por duelo. Es el dato tangible de lo que transmite cuando juega, de lo que siente cada rival cuando se enfrenta a uno de los mejores equipos de Europa, a una dinastía que es la base de la mejor Selección de la historia.

La liga del Dépor Abanca empezará en una semana cuando reciba al Levante en Riazor, pero debe llegar a ese duelo crucial con los menores rasguños posibles, algo casi imposible ante un puma como este Barça, reforzado con Kika Nazareth y Ewa Pajor.