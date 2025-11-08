El Dépor regresa a la zona de ascenso directo: así queda la clasificación de Segunda División

El equipo blanquiazul amanecerá este domingo en segunda posición con 23 puntos, a la espera de que jueguen el Almería (22), el Burgos (21), Las Palmas (20) y Cádiz (20), los conjuntos que podrían dar caza si vencen a lo largo de la jornada. Será temporal, y todavía en noviembre, pero el Deportivo tras dos victorias consecutivas se vuelve a meter de lleno en la pelea entre los equipos de arriba de Segunda División. El Racing de Santander, líder con 25, viaja a Gran Canaria en un duelo que beneficiará a los pupilos de Hidalgo, que han hecho sus deberes.

En la parte baja, la Cultural cae a la 19ª posición, primer casillero de descenso a Primera RFEF, después del empate del Huesca ante el Andorra. Por debajo, Mirandés (12), Granada (11) y Zaragoza (6) ocupan las plazas rojas, aunque los dos últimos todavía deben jugar sus respectivos partidos.

El sábado arrancó con la victoria sorpresa de la Real Sociedad B ante el Leganés y el solvente triunfo del Eibar (3-2) frente al Albacete. Ambos equipos ocupan la zona media de la tabla, con 16 puntos.