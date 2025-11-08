El uno a uno del Deportivo ante la Cultural: Eddahchouri brilla con un doblete
El neerlandés fue el gran destacado | José Ángel también tuvo una notoria participación
El Deportivo venció por 3-0 ante la Cultural y Deportiva Leonesa. Fue un partido plácido para el conjunto de Antonio Hidalgo, feliz tras el triunfo, y para Riazor, de celebración antes y después del encuentro. Pero, en especial, para Eddahchouri, que se fue con un doblete. El neerlandés fue el mejor, acompañado por un gran José Ángel Jurado.
Germán Parreño (6): Seguro bajo palos en todos los golpeos de la Cultural. Dio continuidad al juego con los pies.
Lucas Noubi (5): Correcto sin balón tanto ante Diallo como ante Mboula. Ofreció poco en salida de pelota.
Arnau Comas (5): Demasiado plano en el juego con balón, no se atrevió a filtrar balones ni a romper líneas. Bien atrás.
Miguel Loureiro (5): Le cuesta mucho más jugar en la izquierda. En la segunda parte cedió responsabilidad a José Ángel.
Quagliata (6): Contó con poca participación ofensiva, aunque siempre estiró al equipo. Solvente en defensa.
Villares (6): Estiró al equipo y le dio vuelo, aunque el grupo no fue capaz de aprovechar esas carreras al espacio.
Gragera (4): Excesivamente plano y seguro en la circulación. Se fue tocado, pero tiene calidad para más.
Mella (6): Trabajador sin balón. Tampoco tuvo grandes situaciones, pero cerca del área rival es un puñal.
Mario Soriano (7): El equipo no le encontró pese a su insistencia.En la segunda parte estuvo más cómodo y anotó un gol.
Yeremay (5): Demasiado lejos del área. Mejoró tras el descanso, pero se tuvo que retirar con molestias.
El MVP del partido
Eddahchouri (9):
Los jugadores del banquillo
José Ángel (8): Le dio claridad y sentido al juego. Aportó exactamente lo que necesitaba el equipo. Se fue con una amarilla.
Luismi (7): Aprovechó un contexto con más espacios. Dio una asistencia.
Stoichkov (6): Entró con intensidad al partido.
Herrera (5): Se adaptó bien al ritmo del encuentro.
Patiño (-): Estuvo poco tiempo sobre el campo.
- Gerard, el aficionado que se mudó a A Coruña por el Deportivo «con una mano delante y otra detrás»: «Me ha dado la vida»
- Pablo Montero, deportista sancionado por surfear en A Coruña con alerta naranja: 'No me puedo creer que la primera vez que me multen sea en mi ciudad”
- Forbes' sitúa en A Coruña tres de los cinco mayores patrimonios de España
- A Coruña antes de Marineda City: cuando la ciudad inauguró su primer, y polémico, centro comercial del siglo
- Brais Pardo, el adolescente coruñés que cumplió su sueño de tocar con Los Satélites: 'La primera vez que los escuché dije: esto es música
- La obra del arquitecto de Riazor que anticipó la ronda de Outeiro
- La mayor tienda de alimentación de Marineda City ya tiene fecha de apertura y ofrecerá una gran novedad
- El templo perdido de la merluza a la romana y la tortilla en A Coruña nacido de una dinastía deportivista