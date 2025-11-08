El uno a uno del Deportivo ante la Cultural: Eddahchouri brilla con un doblete

El Deportivo venció por 3-0 ante la Cultural y Deportiva Leonesa. Fue un partido plácido para el conjunto de Antonio Hidalgo, feliz tras el triunfo, y para Riazor, de celebración antes y después del encuentro. Pero, en especial, para Eddahchouri, que se fue con un doblete. El neerlandés fue el mejor, acompañado por un gran José Ángel Jurado.

Germán Parreño (6): Seguro bajo palos en todos los golpeos de la Cultural. Dio continuidad al juego con los pies.

Lucas Noubi (5): Correcto sin balón tanto ante Diallo como ante Mboula. Ofreció poco en salida de pelota.

Arnau Comas (5): Demasiado plano en el juego con balón, no se atrevió a filtrar balones ni a romper líneas. Bien atrás.

Miguel Loureiro (5): Le cuesta mucho más jugar en la izquierda. En la segunda parte cedió responsabilidad a José Ángel.

Quagliata (6): Contó con poca participación ofensiva, aunque siempre estiró al equipo. Solvente en defensa.

Villares (6): Estiró al equipo y le dio vuelo, aunque el grupo no fue capaz de aprovechar esas carreras al espacio.

Gragera (4): Excesivamente plano y seguro en la circulación. Se fue tocado, pero tiene calidad para más.

Mella (6): Trabajador sin balón. Tampoco tuvo grandes situaciones, pero cerca del área rival es un puñal.

Mario Soriano (7): El equipo no le encontró pese a su insistencia.En la segunda parte estuvo más cómodo y anotó un gol.

Yeremay (5): Demasiado lejos del área. Mejoró tras el descanso, pero se tuvo que retirar con molestias.

El MVP del partido

Eddahchouri (9):

Los jugadores del banquillo

José Ángel (8): Le dio claridad y sentido al juego. Aportó exactamente lo que necesitaba el equipo. Se fue con una amarilla.

Luismi (7): Aprovechó un contexto con más espacios. Dio una asistencia.

Stoichkov (6): Entró con intensidad al partido.

Herrera (5): Se adaptó bien al ritmo del encuentro.

Patiño (-): Estuvo poco tiempo sobre el campo.