Deportivo - Cultural | Riazor disfruta de un día inmejorable y en compañía en la fiesta de las peñas

Volaron los platos, subieron los decibelios y disfrutó la gente. El deportivismo se congregó en los aledaños de Riazor seis horas antes del partido entre los blanquiazules y la Cultural Leonesa en una jornada para el disfrute de los hinchas, que gozaron de un gran ambiente con música, comida y bebida. El tiempo acompañó a una jornada de fiesta organizada por la Federación de Peñas, Old Faces y Riazor Blues, en la que también participó la afición desplazada del cuadro visitante. Con un dispositivo de seguridad especial por ser una jornada declarada de alto riesgo, seguidores de uno y otro equipo se juntaron con camaradería, respeto y fraternidad, sin que surgiese ningún incidente.

Riazor disfruta de un día inmejorable y en compañía / Carlos Pardellas

Bajo el título Dé Previa, con la música de Sorcha, DJ Javito y La Duendeneta, y con la colaboración del Concello, la Calle Almirante Cadalso se convirtió en el espacio perfecto para disfrutar antes y después del partido, porque aunque el balón echó a rodar a las 18.30, la fiesta continuó una vez concluida la jornada futbolera. Hubo más alternativas de previa con la organizó a A Bancada de Tucho, con varias peñas.

No solo hubo blanquiazul en torno al templo, también rojo y blanco leonés, con cientos de desplazados para el partido que también aprovecharon para disfrutar del buen ambiente, comer, o tomar algo antes de entrar al campo.

Las federaciones de peñas de Deportivo y Cultural / CEDIDA

Ayudó la meteorología, después de una semana marcada por las lluvias, A Coruña amaneció despejada y el sol brilló con fuerza para amenizar un sábado en el que el fútbol terminó por ser el acompañante de una fiesta alrededor del partido.

La comunidad fue total. Aficionados mezclados, compartiendo jornada e incluso intercambiando bufandas a lo largo del día. Además, la Federación de Peñas del Deportivo se juntó con la culturalista, que entregó un recuerdo de la Catedral de León. El partido fue declarado de alto riesgo ante el masivo desplazamiento de aficionados leoneses, aunque el buen ambiente entre ambas hinchadas reinó durante todo el día y no hubo incidentes.

La fiesta no se quedó en la previa, pese al nombre del evento, y es que la música, la comida y la bebida se alargaron pospartido, hasta las 00.00, momento en el que se puso fin a doce horas de disfrute con la excusa del fútbol, única interrupción a una jornada plena.