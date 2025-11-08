Deportivo - Cultural | Riazor, el lugar de la redención

La última vez que la Cultural visitó Riazor como equipo de Segunda División aún jugaban Amancio y Veloso en el Deportivo. Han pasado más de 60 años y no deja de tener un tinte especial el regreso del club leonés a A Coruña luciendo estandarte de plata, pero uno y otro equipo están más preocupados de su presente que de la perspectiva histórica de lo que suceda esta tarde sobre el césped. El día a día aprieta, la clasificación también. Y a Antonio Hidalgo le ha preocupado más estos días cómo borrar la imagen que dio su equipo en el mismo escenario hace quince días ante el Valladolid. A Cuco Ziganda le ha ocupado, sobre todo, cómo suplir a Luis Chacón, baja por la cláusula del miedo por la que su equipo ha decidido no rascarse el bolsillo. «No tenemos otro jugador como él», llegó a decir ayer en la previa el técnico navarro, que ha enderezado el rumbo de la Cultural. Los momentos, las necesidades y hasta los ausentes marcan un choque, en teoría, desigual.

El terreno de juego será el mejor termómetro para medir el estado de un equipo que pelea por subir y de otro que firmaría ahora mismo con sangre la salvación. La Cultural que va a retar este sábado al Dépor no se parece en nada a la de principio de liga. Raúl Llona ya está en su casa y con él ese estilo alegre con el que subió. Había que detener la hemorragia de puntos, de goles y en la clasificación, y el torniquete ha surtido efecto en un proyecto que se ha mostrado mucho más amenazante a domicilio que en el Reino de León. Ziganda quiso blindar a su equipo y lo ha conseguido, aunque no se han borrado todas las señas de identidad de su predecesor. De momento, los triunfos en Santander, Valladolid y Zaragoza muestran su colmillo. El Dépor debe estar alerta.

Y es que el equipo coruñés sigue en el diván. Se fue una semana de A Coruña y ha regresado con dos victorias en la mochila, pero los arañazos al proyecto que supuso el empate ante el Valladolid todavía no están curados del todo. No fue tanto por la pérdida de puntos porque siempre ha estado a tiro, al menos, la zona play off, sino por la falta de identidad, la involución y la ausencia de cuajo en el proyecto cuando la liga de Segunda ya encara el tercio de campeonato. No hay mejor sitio para redimirse que un Riazor siempre ávido de repartir perdones y ofrecer segundas oportunidades. La reacción, aún en estado inicial, nunca será total hasta que la grada blanquiazul le dé su bendición.

Busca Hidalgo desde hace tiempo una estabilidad en el juego, en la apuesta y en las prestaciones, pero es innegable que con Yeremay, Mella o Mario Soriano en tu equipo todo es más fácil. La segunda parte del canario en Zaragoza y esa liberación interna y externa que está en ciernes son el mejor presagio ante lo que está por venir. El Dépor debe jugar como equipo y mostrar una apuesta redonda, pero desde el liderazgo del mejor jugador de Segunda División, el punto de partida siempre será mucho más cercano a la excelencia.

No se aguardan muchos cambios en la apuesta de un Hidalgo que esperará hasta última hora por Mulattieri. No será, en ningún caso, de la partida de inicio, pero desea conservarlo como bala en la recámara ante contratiempos y para dar nuevo aire al frente de ataque. Zaka será titular. La gran duda es si seguirá en el once Arnau Comas con Loureiro en el perfil izquierdo de la zona de zagueros o regresará Dani Barcia al que ha sido su puesto toda la temporada. El entramado expuesto en Zaragoza no debería cambiar con Mario Soriano más cerca del área que de la base de la jugada. Actuará, aun así, con libertad, como siempre. No es solo ganar, es cómo, es borrar el tachón de hace quince días y dar síntomas de fortaleza en el proyecto. Tiene trabajo el Dépor este sábado.