Eddahchouri: «Desde que vine tengo buena sintonía con la afición»

El delantero neerlandés fue el gran protagonista del partido tras la victoria gracias a su doblete. Lo redondeó, también, con una asistencia. «Muy contento. Tres puntos. Estoy contento por ser importante para el equipo, anotar y dar asistencias para ganar los partidos», expresó Eddahchouri al acabar el partido, con una sonrisa de oreja a oreja, y apoyado por el traductor.

Desde el primer minuto, además, chocando y fajándose con los dos centrales rivales. «Ellos hacen lo que pueden para bloquearte. Es normal cuando juegas al alto nivel. Estoy muy contento por poder competir a este nivel y hacer lo posible para ayudar al equipo y obtener ventaja», añade el ariete tras un encuentro sumamente completo.

El neerlandés disfruta jugando en Riazor, ante una afición que agradece cada esfuerzo del ariete. «Creo que es un sentimiento natural. Desde el momento en el que vine he tenido un buen feeling con la afición», expresa el atacante. Feliz cada día en Riazor, con su grada, ayer se marchó ovacionado al ser cambiado. «Necesitamos a la afición para ganar los partidos», concluye el hombre gol.