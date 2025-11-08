Fabril: Derbi para reaccionar y recuperar a Manu Ferreiro

De seis victorias seguidas para abrir la Segunda Federación a tres partidos sin ganar. El péndulo de un Fabril que ya no es líder le lleva a oscilar este domingo en Abegondo (12.00 horas, YouTube RC Deportivo) en torno al Bergantiños, el derbi más derbi que tiene en esta competición el filial. Solo separa un punto a ambos equipos en una liga tan apretada en la cabeza que tiene a siete conjuntos a la distancia de un solo partido. Con un ascenso directo, cuatro plazas de play off y cinco que se irán a la hoguera de la Tercera RFEF en un combo de 18 contendientes. Ni un respiro.

Las bajas, las dudas inherentes a la juventud del filial y cierta impaciencia le han pasado factura a un Fabril que empezó empatando ante el Lealtad para perder de manera consecutiva frente a Oviedo Vetusta y UD Ourense, este último duelo con remontada incluida de los locales en la segunda mitad. «Con las ansias de ganar y apretar arriba, no supimos leer el partido, yo el primero. Debemos tener más paciencia con balón», explicó un Manuel Pablo «tranquilo», a pesar de las adversidades, ante lo ocurrido en Couto.

El técnico cuenta con las bajas de Noé Carrillo, Mané, Rubén Fernández y Aarón Sánchez y recupera a Samu, Damián Canedo, Hugo Torres y, sobre todo, Manu Ferreiro, quien vuelve a una lista después de casi seis meses de lesión. Cayó en el play off de ascenso y, aunque necesitará tiempo para coger el tono, pasa por ser una de las grandes esperanzas de Abegondo para asaltar Riazor. Los activos que suma a la causa Manuel Pablo le aliviarán. Ellos y algunos jugadores estuvieron anoche en el banquillo de Riazor (Samu y Bil), pero lo presumible es que jueguen esta mañana en el campo Arsenio Iglesias.

Caras conocidas

No hay un partido que le enfrente más a su pasado que este duelo ante el Bergantiños. Hay jugadores de varias generaciones blanquiazules en el equipo de Simón Lamas, ex de Racing Villalbés y Vizela. Desde un campeón de España juvenil como Fito a exponentes más recientes como Darío Germil o Román Noya pasando con algunos con más canas como Iago Novo o Blas Alonso.