Hidalgo: «Otros días tuvimos más ocasiones de gol, pero no esta efectividad»

Antonio Hidalgo se marchó de Riazor feliz y satisfecho por la «victoria merecida» del Deportivo y por la actuación de sus pupilos ante la Cultural Leonesa. Celebró, sobre todo, la capacidad del su equipo para convertir en premio sus ocasiones en el área rival. «Fuimos muy efectivos, sobre todo en la primera parte. Otros días tuvimos más ocasiones, pero no fuimos capaces de tener esta efectividad», resaltó al término del encuentro.

El entrenador de Canovelles se mostró contento por el desempeño de sus jugadores, pero puso matices en un primer tiempo que, no por encarrilarlo pronto, fue perfecto. «En los primeros 20 o 25 minutos estuvimos acertados en la presión. Fuimos capaces de ponernos con una ventaja de dos goles. A partir de ahí, estuvimos bastante desajustados», reconoció Hidalgo. Puntualizó, especialmente, la forma de saltar en la presión, un aspecto, cree, a corregir de cara a próximos compromisos. «Más que meternos atrás, saltamos a sitios que no tocaban», precisó Hidalgo. Reconoció, sin embargo, que su equipo mejoró en el segundo tiempo. «Controlamos más el partido, tuvimos más el balón y encontramos el tercer gol. A partir de ahí, nos encontramos más cómodos», reseñó.

Además de la efectividad de cara a portería, el técnico se quedó con la actuación defensiva de su equipo y con su capacidad para ajustar el plan de partido y corregir errores durante el choque. «Concedimos muy poco en la segunda parte», añadió.

En un triunfo a base de pegada, Zakaria Eddahchouri fue el líder con un doblete, aprovechando errores de la Cultural como el que le permitió abrir la lata. «Esa presión está trabajada», precisó Hidalgo, que recalcó su satisfacción con el rendimiento del ariete neerlandés: «Los delanteros viven del gol y Zaka está haciendo un gran trabajo. Tiene mucha determinación. Nos da mucho con y sin balón». El entrenador blanquiazul insistió en la propuesta de llevar el balón a los pies de sus jugones en ataque para conseguir hundir al equipo rival, aunque matizó: «Cuando vas 2-0, tampoco es cuestión de ponerte a jugar hacia delante, sino de tener más control».

Antonio Hidalgo explicó, también, dos de sus cambios. Gragera se quedó en la caseta al descanso pese a probarse sobre el verde poco antes de comenzar la segunda mitad. «Tenía el tobillo inflamado. Intentó probarse, pero se dio cuenta de que no podía y decidimos hacer el cambio para no gastar una ventana», relató. También sustituyó a Yeremay por unas molestias en un tobillo que «lleva arrastrando varias semanas».

Con este triunfo, el segundo seguido en liga y el tercero con el de Copa, dio por «finiquitado» el bache del mes de octubre. «Tenemos 23 puntos, que es una cifra muy buena a estas alturas. Hay que saber lo difícil que es la categoría. Está muy igualada y en cada pequeño detalle se puede decantar el partido de un lado o de otro», concluyó.