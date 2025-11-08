José Ángel: «El equipo hizo un gran trabajo»

«Se disfruta muchísimo más, además con nuestra afición, que siempre es una gozada, ahí también estoy contento en lo personal con todo lo que ha pasado», expresó José Ángel, quien poco a poco ha ido dejando atrás su última lesión y fue clave en un Deportivo que creció en la segunda parte. «Esto es fútbol. Hay que saber manejar todas las situaciones», expresa sobre la diferencia de una primera mitad en la que el equipo aprovechó los regalos rivales.

El centrocampista está «contentísimo» con la situación del equipo tras «cortar la mala racha», gracias a las victorias ante el Sámano, el Zaragoza, y ahora contra la Cultural. «Defensivamente estamos trabajando muy bien. El equipo creo que ha hecho un grandísimo trabajo y tuvimos el premio», añade tras la segunda portería a cero consecutiva: «Es importantísimo. Los equipos que, al final de liga, están en lo más alto suelen ser los que menos goles reciben».

José Ángel afirma que se siente «bien», porque lleva «muchísimo entrenamiento acumulado» y está «preparado» para las «oportunidades que lleguen». Esta vez, sin calentar, porque Gragera iba a continuar tras el descanso y se resintió de sus molestias. «Esto es lo bueno que tiene el equipo, sale uno y el nivel de competitividad sigue siendo alto», añade.