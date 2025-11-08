En Directo
RC Deportivo - Cultural Leonesa, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo
Partido de la jornada 13ª
La Cultural ha ganado en Santander, Valladolid y Zaragoza
Luis Chacón es baja en la Cultural
Mucha animación en Riazor
El Deportivo llega al duelo con las bajas de Bachmann, Ximo y Escudero y la duda de Mulattieri
Buenas tardes deportivistas. Arrancamos nuestro directo del partido ante la Cultural Leonesa
- Gerard, el aficionado que se mudó a A Coruña por el Deportivo «con una mano delante y otra detrás»: «Me ha dado la vida»
- Pablo Montero, deportista sancionado por surfear en A Coruña con alerta naranja: 'No me puedo creer que la primera vez que me multen sea en mi ciudad”
- Forbes' sitúa en A Coruña tres de los cinco mayores patrimonios de España
- Brais Pardo, el adolescente coruñés que cumplió su sueño de tocar con Los Satélites: 'La primera vez que los escuché dije: esto es música
- La obra del arquitecto de Riazor que anticipó la ronda de Outeiro
- La mayor tienda de alimentación de Marineda City ya tiene fecha de apertura y ofrecerá una gran novedad
- El templo perdido de la merluza a la romana y la tortilla en A Coruña nacido de una dinastía deportivista
- A Coruña antes de Marineda City: cuando la ciudad inauguró su primer, y polémico, centro comercial del siglo