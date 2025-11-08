RC Deportivo - Cultural Leonesa: horario y dónde ver en TV y online el partido de la Liga Hypermotion

El Deportivo ya respira de otra manera después de ganar en Copa del Rey ante el Sámano y en Liga en el Ibercaja Estadio frente a Zaragoza. La metamorfosis está en camino, pero no del todo completada. Han llegado primero los resultados que el juego redondo que pueda recordar al Deportivo del inicio de temporada. Para proseguir ese camino debe redimirse esta tarde ante la Cultural Leonesa después de las malas sensaciones que dejó el encuentro de hace quince días en A Coruña ante del Valladolid.

Hidalgo, quien reconoció que les han sentado muy bien las victorias y la terapia de grupo del stage de la semana pasada, aún le da vueltas a la cabeza sobre cuál será su apuesta para el once de sábado. Será continuista a la espera de saber cómo está Mulattieri y de quién ocupará un lugar en la defensa junto a Miguel Loureiro: o Dani Barcia o Arnau Comas. Enfrente tendrá a una Cultural sin Luis Chacón, pero sí con Bicho y Quique Fornos.

Novedades, ausencias, donde no hay dudas es con Yeremay, menos esta semana después de su obra de arte de Zaragoza, que ha llamado la atención de LaLiga. Le acompañará Mella, el frente de ataque del Deportivo es inamovible.

Horario del partido entre el Deportivo y la Cultural

El equipo coruñés regresa a Riazor, donde tiene una deuda pendiente con sus aficionados. Jugó el jueves en Castro-Urdiales ante la UD Sámano en la primera ronda de Copa y el domingo, tras entrenarse esta semana en Bilbao y Miranda de Ebro, desembarcó en Zaragoza para disputar y ganar (0-2) un nuevo encuentro del campeonato doméstico.

En esta ocasión, el duelo ante la Cultural en el estadio de Riazor será el 8 de noviembre a las 10.30 horas.

Dónde ver en TV el partido entre el Deportivo y la Cultural

El encuentro tendrá televisión en directo. El partido en el que el Deportivo se mide a la Cultural Leonesa será transmitido por LaLiga Hypermotion TV en Movistar, DAZN, Amazon Prime Video o LaLiga TV. Y por Fútbol 2 en Orange TV.

Dónde seguir online

Más allá de las televisiones de pago o en abierto que tienen los derechos, LA OPINIÓN te ofrecerá el minuto a minuto de un partido en el que el Dépor desea seguir con su buena racha a domicilio. Justo después del encuentro y con ese directo finalizado, disfrutarás de la crónica y del mejor análisis del encuentro blanquiazul de la Liga Hypermotion.