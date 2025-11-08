RC Deportivo - Cultural Leonesa: Este es el posible once del Dépor para enfrentarse a la Cultural

Al Deportivo le ha sentado bien la gira de la semana pasada con los triunfos ante Sámano y Zaragoza, pero aún le queda camino. Los triunfos dan seguridades y refuerzan a Hidalgo para recuperar al Dépor que fue en el inicio de temporada. Ha habido cambios en las últimas semanas y la idea va ganando espacio y terreno de un técnico obsesionado con ganar solidez atrás y llevar la pelota a campo contrario. Se espera una apuesta continuista, aunque con matices. También influirá el estado físico de alguno de los activos.

La portería y la retaguardia

Bajo palos, aunque el verano fue convulso por la salida de Helton Leite, Germán Parreño no ha hecho otra cosa que dar certezas. En Zaragoza no falló en esa parada salvadora que tiene en cada partido e Hidalgo sabe que es una de las razones de que el equipo coruñés siga arriba. Eric Puerto esperará su oportunidad en el banquillo y estará listo ante contingencias.

En defensa es donde existe la gran duda porque Barcia y Comas se juegan un puesto con más opciones de que vuelva el canterano al que fue su sitio hasta la semana pasada. Si el central de A Barcala acaba ocupando un puesto entre los elegidos, Loureiro será central diestro. Si sigue el catalán, el de Cerceda continuará en el flanco izquierdo. Todo dentro de esos matices que buscó Hidalgo en Zaragoza que le llevaron a una salida de tres. Mucho a considerar. Noubi y Quagliata estarán en los laterales. Piezas justas por las bajas de Escudero y Ximo Navarro.

La media

Nada va a cambiar en esa zona después de que el técnico diese el paso en Zaragoza de acercar a Soriano al área. Marcó, aunque fuese a balón parado. Jugarán Gragera y Villares en la base con más libertad para el vilalbés. Las bandas serán para Mella y Yeremay, aunque los matices que siempre existen con el canario: libertad y tendencia a partir por el centro. La idea es, como con Soriano, acercarlo al área y ampliar su radio de acción. Lo ocurrido en la segunda parte de Zaragoza es el mejor ejemplo.

La delantera

En ataque no habará novedades porque las piezas andan justas. Mulattieri llega entre algodones, con lo que no podrá ser titular. Sigue Eddahchouri. Stoichkov es la tercera vía y Bil Nsongo, la apuesta de la cantera.