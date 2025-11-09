0-0 | El Fabril no puede con el muro carballés

El Fabril no encontró la llave para abrir el cerrojo del Bergantiños. Ni por fútbol ni por puntería logró que Canedo acabase recogiendo una pelota del fondo de su portería para cortar de raíz una mala racha que ya se prolonga un mes y que le ha quitado liderato tras un inicio inmaculado. Marru y Quique Teijo tuvieron las dos oportunidades más claras para desnivelar un duelo de alternancias. Hubo más intención por parte del Fabril, pero nadie se puede marchar del todo descontento.

El Fabril necesitaba una descarga, algo que le hiciese levantar las orejas después de esas últimas semanas un tanto torcidas. Nada mejor que un derbi, que encontrar enfrente conocidas, que escuchar afición rival en la grada... Y es que el Bergantiños tiene mucha de la savia que brotó en Abegondo y llegaba a un único punto del que hasta hace nada era líder. Manuel Pablo, el que había pedido calma a sus jugadores, recuperaba jugadores. Ponía sobre el césped su once de gala, salvo por la presencia obligada de Domínguez en banda derecha.

Fue una primera parte intensa, de equipos que se notan poderosos en la categoría y en la que, a pesar de las primeras amenazas de los de Carballo, mandó claramente el Fabril. Fue el único que inquietó, empujó, rondó el área. Es cierto que tampoco dispuso de ninguna ocasión eminentemente clara u obligó a Canedo a una mano prodigiosa. Pero el Bergantiños estuvo achicando sobre todo a partir de la media hora de juego.

Bil Nsongo y su poderío eran la principal fuente de problemas. No podían contenerlo. Garrido exhibía llegada desde la segunda línea. Y más que en los laterales, la responsabilidad ofensiva del filial recaía en una segunda línea con movilidad, pero poco fina y productiva. Domínguez fue el que más lo intentó, con unos Fabi y Nájera a los que se les presupone más desequilibrio en esa zona.

El Bergantiños se dedicó y supo contener a un equipo local que llevaba la línea arriba, que sabía transitar y, sobre todo, que cargaba el área. Esa paciencia e ideas claras que había solicitado su entrenador ante las primeras turbulencias. Pero no había manera. No se movía el marcador de Abegondo, a la espera de una segunda parte en la que acabase cayendo algún tanto por insistencia, como fruta madura.

Más igualado

El equipo visitante se animó tras notarse indemne a la llegada del intervalo. El Fabril había insistido, pero no tenía ni un rasguño y era el momento de intentarlo, de no quedarse con la espina de haber opositado a asaltar Abegondo. Esa segunda parte ya fue más igualada, de alternancias, aunque tampoco sin excesivas ocasiones. Eso sí, en este tramo de partido, Hugo Ríos sí que tuvo que mancharse los guantes. Ya no iba a ser tan sencillo.

El Fabril tuvo un acercamiento previo de Nájera. Marru fue el que puso un nudo en la garganta en la grada con un disparo que parecía haberse colocado en la portería coruñesa. Nada se movía en el marcador, a pesar de que los dos equipos no detenían sus acometidas.

Manuel Pablo movió el banquillo para dotar al equipo del criterio y la profundidad por bandas que le faltaba en los últimos metros, con la entrada de Héctor Areosa y Dani Estévez, en una primera oleada; Manu Ferreiro, en una segunda; y de Dipanda y Quique Teijo, en una tercera, ya al borde del tiempo reglamentario. No sobraron las ideas, se mantuvo el empuje. Fue una delicia ver tocar de nuevo la pelota en un terreno de juego al medio lucense, incluso ese disparo desde la frontal que intentó, pero ni inquietó.

La más clara del final fue una pelota al palo de Quique Teijo que casi derriba el muro de un Bergantiños que llegó serio, no dejó de estarlo y se fue contento con el punto. El Fabril continúa cabeceando, pero no desespera.