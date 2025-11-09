8-0 | El Dépor Abanca sufre una goleada bochornosa ante un Barça intratable

La imagen de Cata Coll, sonriendo en el minuto 30 tras tocar por primera vez el balón, dice todo sobre un partido en el que el Deportivo Abanca fue duramente vapuleado. El Barcelona pasó por encima sin piedad de un equipo sin mayor plan que defender. No solo no sirvió, sino que las locales lograron su mayor goleada en un primer tiempo. 8-0. Venían de perder ante la Real Sociedad, se desquitaron, y bajaron el ritmo en un segundo tiempo en el que las blanquiazules lograron cortar la sangría.

El equipo dirigido por Fran Alonso sabía que puntuar en el Johan Cruyff era una misión imposible. El técnico madrileño, no obstante, no ayudó con un planteamiento carente de personalidad y amor propio. Seis defensoras para escoltar a Inês Pereira. Sobre la pizarra, un 5-4-1 en el que Ainhoa Marín era la única jugadora que durante el primer tiempo no vivió en el último tercio propio del campo. La catalana, incapaz de imponerse en los pocos balones largos, luchaba cada disputa con todo su corazón. Nada le valió a ella ni a un equipo que durante 45 minutos prácticamente no cruzó la divisoria del campo.

El primer gol tardó 15 minutos en llegar. A partir de ahí, el grifo se abrió sin control. Vicky, Alexia, Mapi, Laia Aleixandri en dos ocasiones, Claudia Pina, Sydney y Graham. En media hora el Barcelona entró en un ritmo infrenable que solo hacía presagiar una goleada sin precedentes. Y, aun así, Inês Pereira se fue a casa con más de una decena de paradas completadas, la mitad a remates dentro del área.

El Barcelona jugó con el Dépor como si fuera un ejercicio de entrenamiento básico. Un dentro-fuera continuo, movimientos de desmarques, paredes, arrastres... el equipo que dirige Pere Romeu encontró una infinidad de espacios entre las líneas deportivistas. Más no siempre es mejor y la acumulación de jugadoras no valió de nada. El bloque bajo, bajísimo, se deshizo como papel contra agua. Las caras lo decían todo.

El Deportivo no tenía mayor plan que resistir. Incapaz de trenzar una jugada (51 pases precisos en toda la primera mitad, ningún disparo y ninguna ocasión generada), todo lo que lograba recuperar acababa en un pelotazo hacia la nada. A ver si Ainhoa obraba algún milagro a 80 metros de portería rival que, lógicamente, no pudo hacer. Porque Ainhoa es muy buena, pero no puede hacer imposibles. El resultado fue tan justo como doloroso. Un equipo tenía muchas ganas de marcar gol es; el otro, de que la pesadilla se acabase cuanto antes.

El Barcelona bajó el ritmo por suerte para el Dépor Abanca

Con un 8-0 al descanso no hay mucho más que discutir. El equipo blanquiazul intentó ajustarse, defender un poco más alto, salir de la cueva. Los cambios no llegaron de inmediato. Primero, Lía y Barth; después, Marisa y Millene. La mejor noticia para el Deportivo fue que el Barcelona bajó el ritmo y no intentó con el mismo ahínco buscar la portería de Inês Pereira, que volvió a sumar alguna parada más. Incluso el equipo asomó hacia la portería rival, con un par de buenas jugadas de Ainhoa, un disparo desviado de Paula Novo o un córner a favor no rematado.

La derrota es muy dura por las formas, pero el Dépor Abanca afronta la próxima jornada una final ante el Levante. Necesita reaccionar y dar un paso al frente para dejar atrás el mal inicio de temporada. Alonso empieza a sentir las cuerdas y esta goleada no ayuda a calmar las aguas.