El cedido del Deportivo que no teme al frío y ya marca goles: "Un tipo duro"

El Cartagena logró este fin de semana su primera victoria fuera de casa en Primera RFEF. El conjunto que dirige Javi Rey asciende a la segunda plaza tras ganar al Teruel, uno de los equipos más difíciles de batir de la competición. El triunfo tuvo una notoria participación deportivista, con los dos cedidos blanquiazules siendo protagonistas de la victoria por 2-1.

El frío no congeló al Cartagena de Diego Gómez y Kevin Sánchez, ambos titulares y siendo cada vez más importantes en el conjunto entrenado por Javi Rey. Álvaro Merencio adelantó al equipo aragonés a los 28 minutos de juego, lo que hizo la remontada todavía más complicada: el Teruel llevaba cuatro partidos seguidos dejando su portería a cero en liga y no encajaba un gol en Primera RFEF desde hacía un mes, en el triunfo por 2-1 ante el Hércules el 5 de octubre.

El tanto del empate llegó en el minuto 38 y fue obra de Diego Gómez. El zurdo de Amoeiro anotó su primera diana con el equipo cartagenero, en el que estará cedido hasta final de temporada y con el que ha sido titular estas últimas dos jornadas. "Muy contento con la victoria del equipo", expresó al acabar uno de los protagonistas del día a Onda Regional en unas declaraciones compartidas por el club blanquinegro.

Diego firmó su primera diana tras cazar una cesión de cabeza de un compañero dentro del área, metiendo la puntera e incluso poniendo en riesgo su integridad física para poder anotar.

Un "tipo duro" al que no le afectó el frío

El partido entre el Teruel y el Cartagena estuvo marcado por el frío. No le afectó al natural de Amoeiro, en la provincia de Ourense, donde las temperaturas son extremas tanto en invierno como en verano. "El tema del frío nada, yo soy de Ourense y estoy acostumbrado", bromeó Diego Gómez al acabar el partido. El entrevistador, entonces, contentos: "un tipo duro", haciendo referencia al atacante.

Diego vive un momento bueno y cree que vencer como visitante es clave: "Le doy mucha importancia, la primera que hacemos fuera de casa en Liga. Ellos llevaban mucho sin perder en casa. Somos un equipo grande y estos partidos hay que sacarlos. Esto lo sacamos por ser una familia. El míster nos mete una caña de locos y nos viene de puta madre".