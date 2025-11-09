Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así está la clasificación de Segunda División: el Deportivo sigue segundo en la tabla a la espera del Burgos

El equipo de El Plantío le puede arrebatar el lunes la plaza de ascenso directo

Las Palmas-Racing. | UDL

A Coruña

El Deportivo durmió el sábado en la segunda plaza tras el Racing de Santander, una posición que le daría el ascenso directo a Primera, pero durante el resto de la jornada había muchos equipos que podían arrebatársela. De momento, se ha librado de que ninguno le resbase, pero le queda este lunes el Burgos, quien con una victoria ante el Castellón se colocaría tras los cántabros en la parte alta de la clasificación. Ganó Las Palmas al propio Racing (3-1), hubo empate en el Cádiz-Valladolid (0-0) y se suspendió con tablas en el marcador el Ceuta-Almería (1-1) por la muerte de un aficionado en la grada del Alfonso Morube.

