Eddahchouri mira a los ojos a los goleadores del Dépor en Segunda: apunta al reinado de Veloso, Elicegui, Amancio y 'Pichichi' Castro

Zakaria Eddahchouri se colocó en lo alto de la clasificación de anotadores de Segunda División después de sus dos goles ante la Cultual Leonesa. Iguala con siete a Embarba, Asier Villalibre y Jeremy Arévalo, aunque el ariete añade también tres asistencias. De seguir así, superaría las 20 dianas a final de temporada. Con una media de 0,53 por partido, proyecta en 42 jornadas un total de 22,6, lo que le llevaría al top 5 de los goleadores del Dépor en la categoría de plata en una misma campaña.

«Estoy contento por ser importante para el equipo, anotar y dar asistencias para ganar partidos», expresó Zaka al acabar. El neerlandés atraviesa un momento dulce después de haber visto portería también en la Copa y haber recuperado la titularidad a base de buenas actuaciones y, sobre todo, cifras. Sus números son prácticamente inmejorables. Promedia un gol cada 90 minutos, pero si se le añaden las asistencias, el ariete produce datos cada 62,6 minutos sobre el campo.

Eddahchouri busca un hueco en la historia del Deportivo en Segunda División

En el horizonte, una proyección que le llevaría a ser el máximo goleador del Deportivo en Segunda División en el Siglo XXI. El récord lo tiene Quique González con 16 en la 18-19. Por detrás, cerca, se quedó la temporada pasada Yeremay (15), y un gol más abajo (14) estuvieron Lassad y Riki en la 11-12.

Hay que irse al siglo pasado para encontrar cifras similares o incluso mejores a las que está ofreciendo Eddahchouri. El récord en la categoría de plata lo comparten Veloso (60-61) y Elicegui (40-41) con 26 goles. Con 25 se quedaron Pichichi Castro (77-78) y Amancio (61-62); y con 22, en tercera posición, firma Vicente en la temporada 86-87.

Eddahchouri aspira a codearse con los grandes delanteros de la historia del Dépor en Segunda División. A base de intensidad y esfuerzo, también se ha ganado un hueco en el corazón del deportivismo, que lo ovacionó tras ser sustituido el sábado.