Sin estrenos de canteranos en el partido ante la Cultural Leonesa

Samu y Bil Nsongo estuvieron en el banquillo ante la Cultural Leonesa, pero no se produjo el debut de ninguno de los dos fabrilistas. También estaba entre los jugadores de la reserva un Samuele Mulattieri, que llegó muy justo al duelo y que aprovechará la próxima semana que viene para ponerse al cien por cien y pelear con Eddahchouri.

