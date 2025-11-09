El ex jugador del Deportivo que se retiró hace dos años y ya aspira a ser el mejor entrenador del mundo

Ha repetido en más de una ocasión que llegó al Deportivo sin saber defender, sin tener apenas conceptos tácticos que acabó adquiriendo con mucho esfuerzo en Abegondo en largas sesiones individuales de la mano de Miguel Ángel Lotina. No es sencillo el tránsito de gran promesa a jugador de élite mundial como tampoco lo es retirarse y labrarse un camino en los banquillos. Hay quien es capaz de hacerse un nombre en un abrir y cerrar de ojos.

Más allá de los premios que entrega la FIFA, la Federación Internacional de Historia y Estadísticas también elabora de manera anual su lista con los mejores y, entre ellos, los entrenadores. Hasta 20 técnicos están nominados para recibir este reconocimiento. Hay muchos ilustres, algunos desconocidos como Antonio Conte (Napoli), Simeone (Atlético), Enzo Maresca (Chelsea), Hansi Flick (Barcelona), Luis Enrique (PSG), Mikel Arteta (Arsenal), Simone Inzaghi (Inter y Al Hilal), Unai Emery (Aston Villa), Vincent Kompany (Bayern Munich), Xabi Alonso (Bayern Leverkusen y Real Madrid), Abel Ferreira (Palmeiras), Gustavo Costas (Racing de Avellaneda), Tiago Nunes (Universidad Católica-CHI y LDU de Quito), Vicente Sánchez (Cruz Azul) Jesper Sørensen (Vancouver Whitecaps), Matthias Jaissle (Al-Ahli), Shigetoshi Hasebe (Kawasaki Frontale), Krunoslav Jurčić (Pyramids) y Miguel Cardoso (Sundowns), también exdeportivista como segundo de Domingos Paciencia en 2013. Es una relación más plural en la que no solo hay entrenadores como experiencia en el fútbol europeo.

Una esponja táctica

Y es que Filipe Luis siempre destacó por querer aprender, por tener la mente abierta. Entonces, hace casi 20 años, aprendió a defender de la mano del técnico de Meñaka en sesiones individuales que le dieron los conocimientos que no pudo adquirir en el Real Madrid o el Ajax. Siempre quiso saber más y más y se despertó una inquietud que le llevó a triunfar en el Dépor y a salir traspasado al Atlético para jugar también en el Chelsea. Lo ganó todo en Europa y acabó su carrera en el Flamengo, desde donde ha dado el salto a los banquillos casi instantánea.

Lotina ya reconoció en el Mundial de Clubes esa chispa y esa necesidad de desarrollar sus equipos que cultivó Filipe con él y que ahora brota. El zurdo ya era muy conocido como jugar en España, pero en esa cita llamó la atención como técnico y ya se le empieza a relacionar con el Atlético como sustituto a medio plazo de Simeone. Todo por su nivel, porque es joven y todavía está dando sus primeros pasos. Tiene 40 años y poco más de dos temporadas en los banquillos. Tras retirarse en el Flamengo, ya con todas las titulaciones sacadas y acreditadas, se hizo cargo del equipo sub 17 del Flamengo, luego pasó al sub 20 y le llevó a las más altas cotas. Ante este desempeño, fue elegido para sustituir a Tite en el primer equipo cuando fue cesado. Todo en menos de un año, en 2024, y desde entonces ha ganado tres títulos en uno de los clubes más grandes del mundo con una presión que es incluso mayor que en los trasatlánticos europeos.

A pesar de haber hecho carrera en Madrid, Londres y Río de Janeiro, Filipe Luis no ha perdido contacto con A Coruña, ciudad a la que le unen raíces familiares. De hecho, es habitual, cuando sus ocupaciones se lo permiten, pasar breves temporadas en la ciudad, que casi siempre coinciden con las fiestas señaladas. Otro futbolista cultivado en Abegondo que apuntaba a lo más alto, como Lionel Scaloni, campeón del mundo con Argentina.