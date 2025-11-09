Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gran entrada y minuto de silencio por el socio número 3 del Deportivo

Ambiente en las gradas

Minuto de silencio en Riazor

Minuto de silencio en Riazor / RCD

RAC

La fiesta de fuera del estadio de Riazor se trasladó al interior durante el encuentro y el templo blanquiazul registró una de las mejores entradas de la temporada con 25.197 espectadores. Antes del inicio del duelo se guardó un minuto de silencio tras el fallecimiento de Emilio Quesada, socio número 3 del Deportivo.

