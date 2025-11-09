Gran entrada y minuto de silencio por el socio número 3 del Deportivo
Ambiente en las gradas
La fiesta de fuera del estadio de Riazor se trasladó al interior durante el encuentro y el templo blanquiazul registró una de las mejores entradas de la temporada con 25.197 espectadores. Antes del inicio del duelo se guardó un minuto de silencio tras el fallecimiento de Emilio Quesada, socio número 3 del Deportivo.
