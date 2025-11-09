Victoria del Dépor Abanca B y partido para el Juvenil A

Tras la derrota 0-4 de la semana pasada ante el Eibar B, el Dépor Abanca B superó 0-2 al Sporting de Gijón con dos tantos de Laura Ruiz. Por su parte, el Juvenil A de Miguel Figueira, ahora tercero en la tabla, recibirá hoy a las 15.45 horas en Abegondo al Roces.