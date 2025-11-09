Visita al Nuevo Arcángel el próximo domingo

El equipo blanquiazul se desplaza el próximo domingo (18.30) a tierras andaluzas para enfrentarse al Córdoba, que llegará tras jugar un derbi ante el Málaga y en clara línea ascendente, sumándose a la pelea por el play off de ascenso. Dépor y Córdoba guardan viejas rencillas de sus enfrentamientos en Primera RFEF y en el pasado más reciente.