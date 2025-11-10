El Córdoba, sin laterales zurdos ante el Dépor
No podrá contar con Albarrán, Alcedo, Vilarrasa y Timorán para ese puesto
Miguel Heredia
El Córdoba no podrá contar con Carlos Albarrán por su expulsión en el derbi, una baja que afecta a un punto frágil: el lateral izquierdo.
Su ausencia reabre un dilema que parecía ya resuelto por necesidad. Y es que el 21 había asumido el papel de solución de emergencia en una banda zurda donde las bajas se acumulan: Juan María Alcedo e Ignasi Vilarrasa siguen en el dique seco por lesión, mientras que Marcelo Timorán no estará disponible al estar convocado con Bolivia . El bloque blanquiverde afrontará el choque ante los coruñeses sin ningún lateral izquierdo natural.
El Córdoba recurrirá la roja a Albarrán, pero el escenario más probable apunta a un ajuste táctico, similar al que ejecutó sobre la marcha en Málaga. Carlos Isaac pasará a ese lateral izquierdo, mientras que Álex Martín ocupará el carril derecho.
