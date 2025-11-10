Hidalgo aún busca cómo sacar el balón

Dos victorias consecutivas en Liga permiten a Antonio Hidalgo ganar margen y aire después de su primera mala racha. Queda, de momento, atajada, aunque el juego del Deportivo ha sido peor que la contundencia de sus últimos dos resultados. La escuadra blanquiazul ha perdido ese punto de fluidez que mostró en el mes de septiembre. Ganó ante el Zaragoza y la Cultural, aunque estuvo lejos de emocionar y convencer. Los tres puntos llenan el pozo de agua, y es lo más importante, aunque en la salida de balón, un punto en el que sigue rompiéndose la cabeza el estratega catalán, el equipo sigue dejando a deber. El Deportivo necesita ser más autosuficiente a través del juego colectivo y depender menos de las individuales.

No será por darle vueltas a la pizarra. Antonio Hidalgo, incansable, busca darle matices al equipo cada jornada en ese proceso natural de todos los equipos en busca de su versión más completa. Ante la Cultu, en un duelo en el que el Dépor no tuvo la posesión hasta que se puso por delante, el equipo local se atascó en la gran mayoría de sus inicios de juego, fruto de un exceso de conservadurismo. Los jugadores de la primera línea, incluyendo a un Germán Parreño que fue muchas veces eje de atracción a la doble punta rival, no tuvieron la capacidad suficiente para romper líneas y encontrar por dentro a Mario Soriano, quien se ofreció una y otra vez sin éxito. Ni José Gragera ni Arnau Comas ni Miguel Loureiro encontraron al madrileño a espaldas de la primera barrera de presión culturalista. Solo a través de envíos largos y alguna conducción el Dépor logró avanzar.

No es casualidad que los tres jugadores que más pases dieron en el partido del sábado fueran los tres centrales blanquiazules. Loureiro (72/74 completados), Comas (67/71) y Noubi (66/68) fueron los futbolistas que más tiempo tuvieron el balón en sus pies en un encuentro en el que el Dépor se atascó en gran parte de sus inicios durante la primera mitad. El equipo dio un notorio paso hacia adelante tras el descanso. La entrada de José Ángel mejoró notablemente al equipo. Antes, ante una presión con dos delanteros, el equipo blanquiazul varió su salida, en ocasiones con José Gragera entre centrales, otras con el asturiano por delante de los dos zagueros y, en una fase posicional más alta, con Noubi añadiéndose para formar un trío y Arnau centralizando su posición. Además, la figura de Germán Parreño fue importante, siendo eje en muchos momentos del juego para fijar a los dos arietes rivales y liberar: bien un pase por fuera (hacia centrales), por dentro (Gragera) o en largo (hacia Eddahchouri principalmente). El ilicitano también tuvo unos registros notables: 40/47 pases completados, el octavo del partido que más realizó, solo por debajo de Mario Soriano entre los blanquiazules.

Pero al Dépor le costó horrores durante los primeros 45 minutos saltarse esa presión rival. No fue por falta de opciones, pues Mario Soriano se movió continuamente para ofrecer opciones, llegando en ocasiones a desesperarse con la falta de atrevimiento de Gragera o Arnau para filtrar por dentro.

Sin Dani Barcia, suplente las últimas dos jornadas, el Dépor ha perdido capacidad y se notó, en especial, por la izquierda, donde a Miguel Loureiro le cuesta poder dar ritmo y continuidad a las jugadas. Su lateralidad diestra hace que tenga tendencia a conducir hacia dentro, y no está especialmente cómodo y preciso cuando tiene que utilizar la zurda. No obstante, Hidalgo ha construido un puente entre él y Yeremay, que fue por momentos excesivo, aunque en Zaragoza había salido a las mil maravillas. Con la posesión, Quagliata estira muy largo y el zaguero tiene línea de pase directa con el canario. Lo leyó bien el Cuco Ziganda, que no cayó en arrastres y mantuvo siempre una marca intensa sobre el canario. Durante la primera parte su radio de acción fue muy lejano a la portería rival.

El Deportivo mejoró en la segunda parte. La entrada de José Ángel le dio direccionalidad e intención a la posesión. También el posicionamiento del equipo, más agresivo y avanzado. El andaluz se marchó con un 95% de precisión tras 39 pases completados de 41 intentos, colándose en el top 10 de pasadores del partido pese a haber jugado tan solo la mitad de tiempo. Adelantó en esta faceta a Gragera (31/33) y abre un nuevo debate para la visita al Córdoba. Hidalgo deberá decidir a quién dar la batuta, pero José Ángel lleva dos años siendo clave en esta faceta y el sábado dio un impulso al equipo.