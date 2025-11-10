Así será el sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey para el Deportivo: qué equipo le puede tocar

Es la Copa del Rey, más que una ilusión latente, una quimera para los equipos de Segunda División, pero la esperanza de ir pasando rondas y de rodar a los futbolistas con menos minutos del equipo se mantienen y en esas anda el Deportivo. El sorteo de la segunda ronda será este martes a las 13.00 horas y, a diferencia de lo ocurrido en las últimas temporadas y como ya pasó en la primera ronda, será a partido único en el campo del equipo de menor categoría y, además, habrá criterio geográfico, una de las novedades de la competición de la nueva directiva encabezada por Rafael Louzán.

Así como en la primera ronda se iba a enfrentar sí o sí a un equipo de inferior categoría, no es tan sencillo que ocurra lo mismo en esta, ya que muchos equipos pequeños se quedaron por el camino. Solo hay dos grupos creados por criterios geográficos y el Deportivo está en el primero. Sin los conjuntos de la Supercopa de España aún y con siete equipos de Primera en liza (Celta, Real Sociedad, Alavés, Mallorca, Osasuna, Espanyol y Girona), no habrá conjuntos de Segunda RFEF para abajo para el Dépor porque corresponden a estos conjuntos. Así, se medirán a Ourense CF (ganador de la Copa Federación), Portugalete, Ebro, Reus Reddits, Sant Andreu, Atlético Baleares y Numancia.

En el mejor de los casos, el Dépor se enfrentará a uno de los cuatro equipos de Primera RFEF que queda en el bombo: Racing de Ferrol, Ponferradina, Pontevedra o Sabadell. Lo más probable es que se mida a un Segunda y que el propio sorteo dilucide el campo, con el estadio de Riazor como una opción latente. Los equipos de Segunda en este Grupo I, además del Dépor, son Mirandés, Racing de Santander, Eibar, Sporting, Burgos, Cultural Leonesa, Huesca, Zaragoza y Andorra.

El Deportivo quiere seguir adelante para dar espacio a futbolistas con poco protagonismo y tenerlos en forma para la Liga, pero también se debate entre esta necesidad y el miedo a que le pase algún tipo de factura física en forma de lesión a una plantilla justa o de sobreesfuerzo cuando la Segunda permite los tropiezos justos.

Las fechas

La eliminatoria será entre los días 2 y 4 de diciembre y no todos los partidos tendrá televisión en directo, aunque es bastante probable que al Dépor sí se le pueda seguir. De hecho, la propia TVG se hizo con los derechos de algunos encuentros en la anterior ronda, entre ellos el del Dépor ante el Sámano.