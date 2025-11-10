Así será el sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey para el Deportivo: qué equipo le puede tocar
Será este martes a las 13.00 horas en Las Rozas
Es la Copa del Rey, más que una ilusión latente, una quimera para los equipos de Segunda División, pero la esperanza de ir pasando rondas y de rodar a los futbolistas con menos minutos del equipo se mantienen y en esas anda el Deportivo. El sorteo de la segunda ronda será este martes a las 13.00 horas y, a diferencia de lo ocurrido en las últimas temporadas y como ya pasó en la primera ronda, será a partido único en el campo del equipo de menor categoría y, además, habrá criterio geográfico, una de las novedades de la competición de la nueva directiva encabezada por Rafael Louzán.
Así como en la primera ronda se iba a enfrentar sí o sí a un equipo de inferior categoría, no es tan sencillo que ocurra lo mismo en esta, ya que muchos equipos pequeños se quedaron por el camino. Solo hay dos grupos creados por criterios geográficos y el Deportivo está en el primero. Sin los conjuntos de la Supercopa de España aún y con siete equipos de Primera en liza (Celta, Real Sociedad, Alavés, Mallorca, Osasuna, Espanyol y Girona), no habrá conjuntos de Segunda RFEF para abajo para el Dépor porque corresponden a estos conjuntos. Así, se medirán a Ourense CF (ganador de la Copa Federación), Portugalete, Ebro, Reus Reddits, Sant Andreu, Atlético Baleares y Numancia.
En el mejor de los casos, el Dépor se enfrentará a uno de los cuatro equipos de Primera RFEF que queda en el bombo: Racing de Ferrol, Ponferradina, Pontevedra o Sabadell. Lo más probable es que se mida a un Segunda y que el propio sorteo dilucide el campo, con el estadio de Riazor como una opción latente. Los equipos de Segunda en este Grupo I, además del Dépor, son Mirandés, Racing de Santander, Eibar, Sporting, Burgos, Cultural Leonesa, Huesca, Zaragoza y Andorra.
El Deportivo quiere seguir adelante para dar espacio a futbolistas con poco protagonismo y tenerlos en forma para la Liga, pero también se debate entre esta necesidad y el miedo a que le pase algún tipo de factura física en forma de lesión a una plantilla justa o de sobreesfuerzo cuando la Segunda permite los tropiezos justos.
Las fechas
La eliminatoria será entre los días 2 y 4 de diciembre y no todos los partidos tendrá televisión en directo, aunque es bastante probable que al Dépor sí se le pueda seguir. De hecho, la propia TVG se hizo con los derechos de algunos encuentros en la anterior ronda, entre ellos el del Dépor ante el Sámano.
- El Supremo hace pagar al Concello de A Coruña por prorrogar una concesión sin límites
- Catorce metros de memoria de A Coruña en un almacén: las primeras imágenes de la estatua a los Hermanos de la Lejía
- El ex jugador del Deportivo que se retiró hace dos años y ya aspira a ser el mejor entrenador del mundo
- Etiem: elegancia construida puntada a puntada desde Sabón
- A Coruña antes de Marineda City: cuando la ciudad inauguró su primer, y polémico, centro comercial del siglo
- Pablo Montero, deportista sancionado por surfear en A Coruña con alerta naranja: 'No me puedo creer que la primera vez que me multen sea en mi ciudad”
- Promotores de Visma alejan los nuevos edificios de Os Mariñeiros
- El arquitecto del mercado de Monte Alto pide más dinero por una ampliación del contrato de palabra