El verano en el que Eddahchouri pudo dejar el Deportivo y mudarse a Italia o Grecia

La impronta de Zakaria Eddahchouri entre el deportivismo va más allá de esos siete goles que luce su casillero particular y que le convierten en uno de los pichichis de Segunda, sin ni siquiera ser un titular indiscutible en el Deportivo. La ovación con la que fue despedido cuando fue sustituido en el partido ante la Cultural es la constatación más palpable de que la grada está con su delantero. No será el más estético, no será el conecte de la manera más fluida con el circuito de ataque del equipo, pero no escatima ni medio esfuerzo ni se va a distraer un segundo cuando haya alguna posibilidad de gol en juego. El delantero holandés, con menos de un año en A Coruña, vive un idilio con las porterías rivales y con la grada, pero la historia pudo ser bien diferente.

Cuando llevaba unos pocos meses en A Coruña, en plena reestructuración veraniega en la delantera del Deportivo, llamaron varios clubes de las primeras divisiones italianas y griegas con ofertas concretas que hicieron llegar a club coruñés para llevárselo, pero ambas partes rechazaron esa posibilidad. Cuando se habla de mercado de fichajes, todos los focos apuntaron y siguen apuntando a Yeremay Hernández y la insistencia del Como y Sporting de Portugal (30 millones de euros más cinco en variables llegaron a ofertar los portugueses), pero hubo más jugadores codiciados en la plantilla blanquiazul. El club, en todos los casos, apostó por la retención de talento y en el del delantero, ex del Telstar holandés, no fue una excepción. De hecho, esos clubes italianos y helenos de las máximas categorías de esos países siguen al acecho, más con la temporada que está cuajando, pero ambas partes mantienen el vínculo que comenzó en enero de 2025.

Y es que la apuesta que ha hecho el consejo de administración del Deportivo no llega solo por esa operación de reducción y ampliación de capital por la que condonó una deuda de 70 millones de euros y metió otros 35 millones de remanente, también por no hacer caja con ventas, en detrimento de una pérdida de potencial deportivo, ahora que se ha encontrado en disposición de poder hacerlas. El club coruñés rechazó este pasado verano ofertas por Yeremay Hernández, David Mella, Mario Soriano y Zakaria Eddahchouri que, en conjunto, darían para construir más de una Ciudad Deportiva de Abegondo, y eso que las obras en el lugar de trabajo de diario de los blanquiazules están presupuestadas en 40 millones de euros.

Eddahchouri, a sus 25 años, no ha tenido un fácil acceso a la élite. Se salió de rueda de las grandes canteras cuando el Feyenoord prescindió de él, pero insistió e insistió hasta sacar la cabeza en la segunda división holandesa, donde el Deportivo reparó en él. No es un caladero habitual para los conjuntos de la categoría de plata de España, pero el club coruñés veía deficiencias en su zona de ataque después de que no hubiese funcionado Bouldini e hizo un desembolso económico al Telstar para cerrar su llegada. La entidad blanquiazul no hizo pública la cantidad abonada, pero según apuntó la prensa holandesa durante el pasado mes de enero, su club estaba solicitando unos 300.000 euros por la salida de Eddahchouri ante la intención de llevárselo clubes de la primera holandesa y de la segunda alemana, mercados en los que había generado un mayor seguimiento.

Eddahchouri ha encontrado en el Dépor el trampolín adecuado para llamar la atención de ligas de primer orden europeas, como la Serie A. De momento, está asentado y creciendo en A Coruña, con una grada de Riazor entregada. Y el club ha encontrado un goleador y un ariete de un perfil diferente al de Mulattieri. Zaka tiene contrato hasta 2028 y sus números en el arranque de esta Segunda le emparentan con goleadores históricos del Dépor en Segunda División.