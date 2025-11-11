Baja de larga duración de Paula Monteagudo
- Promotores de Visma alejan los nuevos edificios de Os Mariñeiros
- El ex jugador del Deportivo que se retiró hace dos años y ya aspira a ser el mejor entrenador del mundo
- Vogue convierte las calles de A Coruña en escenario de su editorial de otoño
- La nueva estación de autobuses de A Coruña encara la recta final de la obra con la estructura acabada
- El Supremo hace pagar al Concello de A Coruña por prorrogar una concesión sin límites
- Manifestación en A Coruña por el transporte de viajeros: los trabajadores salen a la calle para reclamar mejoras
- El Dépor regresa a la zona de ascenso directo: así queda la clasificación de Segunda División
- Arranca el concurso para elegir la mejor hamburguesa de España: estas son las dos de A Coruña que quedaron mejor clasificadas