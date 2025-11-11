Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baja de larga duración de Paula Monteagudo

Paula Monteagudo estará, al menos, diez semanas de baja tras sufrir «una rotura del componente medial de la fascia plantar del pie derecho». Estará los próximos días con tratamiento médico y de fisioterapia y comenzará una fase de readaptación, paso previo a su vuelta con el grupo.

TEMAS

