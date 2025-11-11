Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Dépor Abanca cambia de grada el viernes

El conjunto que dirige Fran Alonso recibe este viernes (19.30) al Levante. El club reorganizará las entradas y los aficionados pasarán a sentarse en Preferencia en lugar de Tribuna para mejorar la imagen por televisión. En caso de lluvia, los hinchas podrán subir a Superior.

