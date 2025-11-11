Copa de la Reina
El Dépor Abanca jugará ante la Real Sociedad en la Copa de la Reina
Los octavos de final, entre el 19 y el 21 de diciembre | Es el mismo rival que eliminó a las blanquiazules el curso pasado
A Coruña
El Deportivo Abanca jugará ante la Real Sociedad los octavos de final de la Copa de la Reina. Se da la casualidad, además, que días antes se enfrentarán a las vascas en Liga. El partido se disputará en casa blanquiazul, aunque sin confirmar si será o no en Riazor. El curso pasado, en la misma ronda, el cuadro coruñés jugó en Abegondo. El duelo será entre el 19 y el 21 de diciembre y cerrará el 2025. Es el mismo rival que eliminó al equipo de Fran Alonso la temporada pasada.
