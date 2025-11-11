Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Copa de la Reina

El Dépor Abanca jugará ante la Real Sociedad en la Copa de la Reina

Los octavos de final, entre el 19 y el 21 de diciembre | Es el mismo rival que eliminó a las blanquiazules el curso pasado

Ainhoa Marín, el curso pasado en Copa ante la Real Sociedad

Ainhoa Marín, el curso pasado en Copa ante la Real Sociedad / Iago Lopez

El Deportivo Abanca jugará ante la Real Sociedad los octavos de final de la Copa de la Reina. Se da la casualidad, además, que días antes se enfrentarán a las vascas en Liga. El partido se disputará en casa blanquiazul, aunque sin confirmar si será o no en Riazor. El curso pasado, en la misma ronda, el cuadro coruñés jugó en Abegondo. El duelo será entre el 19 y el 21 de diciembre y cerrará el 2025. Es el mismo rival que eliminó al equipo de Fran Alonso la temporada pasada.

