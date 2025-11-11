El Deportivo celebrará la junta general de accionistas el 11 de diciembre

El Deportivo convoca a sus accionistas, con el mes de antelación preceptivo, a sus accionistas a una junta general ordinaria en la que expondrá y someterá a votación las cuentas anuales de la entidad a 30 de junio de 2025, la gestión social del consejo y la aplicación de resultados del ejercicio, además de solicitar la "delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos adoptados". La cita será el 11 de diciembre a las 9.00 oras via telémática. Pondrán asistir a la junta los accionistas que posean 1.500 acciones o las personas que sean capaces de agruparlas. Abanca posee el 99.7% del accionariado tras la operación de reducción y ampliación de capital de 2024 millones por la que condonó una deuda de 70 millones y le inyectó 35 en caja a la entidad coruñesa. Queda fuera del orden día el presupuesto para la campaña 2025-26, la que está en marcha. Será un ejercicio en el que el Dépor ya estará fuera de concurso y saneado, además de haberse acogido al acuerdo de LaLiga con CVC.

La última junta hace pocos meses

La junta extraordinaria del pasado día 9 de julio (09.00 horas) en el estadio de Riazor votó y aprobó la modificación de los estatutos que incluyó una acotación de su objeto social para ceñirse exclusivamente a la práctica del fútbol. Descartó la práctica de "una o varias modalidades" que recogían los documentos actualmente. Salió adelante con el visto bueno de Abanca, propietario mayoritario de la sociedad con el 99,99% de las acciones.

El primer punto del objeto social del Real Club Deportivo indicaba que la entidad se dedica a "la participación en competiciones deportivas oficiales de carácter profesional y de ámbito estatal de la modalidad deportiva de fútbol". En el segundo punto añadía que se puede orientar a la promoción y desarrollo de actividades deportivas "de una o varias modalidades y sus correspondientes especialidades deportivas".

Además de la modificación del objeto social para centrar la actividad del club en el fútbol, la junta extraordinaria aprobará, también, la adecuación de su estatuto a la nueva Ley del Deporte, aprobada en 2022. El cambio más sustancial es del Artículo 34, referente a la elaboración del presupuesto. Se redactará de nuevo para permitir que La Liga tenga funciones de control y supervisión del presupuesto, tal como exige la normativa para los equipos de Primera y Segunda.

La adecuación a la nueva Ley del Deporte también comportó cambios en el Artículo 7, sobre el régimen de transmisión de las acciones. Fue una modificación menor, en la que se sustituyó el nombre de la anterior Ley ya derogada, de 1990, por la actual. No se alteró nada en el procedimiento de transmisión de acciones en vigor hasta ahora.

La Junta modificó también el Artículo 14, referente a las clases de juntas generales, para adecuarlo a lo que dispone la Ley de sociedades de capital. Hasta ahora, la redacción incluía dentro de las juntas ordinarias acuerdos de junta extraordinaria. En el nuevo texto se corrige.