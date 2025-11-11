El Deportivo jugará ante el Sabadell en la segunda ronda de la Copa del Rey

No se hizo esperar la bola del Deportivo, el primer equipo de Segunda División en salir en el sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey. El equipo blanquiazul, tras eliminar al Sámano en la primera fase, viajará a tierras catalanas para enfrentarse al Sabadell, equipo de Primera RFEF del Grupo II y que está actualmente invicto. El encuentro se disputará en la Nova Creu Alta entre el martes día 2 de diciembre y el jueves 4, con las fechas y horarios todavía por definir.

Se le atascó a Michu, director deportivo del Burgos y mano inocente en el sorteo realizado por la Real Federación Española de Fútbol. Pero después de apretar un poco, el exjugador del Swansea o del Rayo Vallecano mostró el nombre del Deportivo, emparejando así a los coruñeses con los catalanes en el primer cruce en el que ya no se incluían equipos de Primera División.

Le tocará viajar al equipo blanquiazul. El sorteo podía deparar o bien un rival de la categoría de bronce o, quizá, uno de plata, si se dilataba mucho la aparición del Dépor. Aunque sabían en Riazor que les tocaría sí o sí un rival del norte por la distribución que realiza la competición, que prioriza desplazamientos según su ámbito geográfico, dividiendo los bombos en dos grupos: norte y sur.

Ahí apareció un Deportivo que se reencontrará con el Sabadell dos años después. Los arlequinados desciendieron el año que subió el cuadro blanquiazul, y el pasado curso lograron a través del play off de ascenso volver a Primera Federación. Esta temporada están firmando una campaña brillante: es el cuarto clasificado del grupo II de primera RFEF y sigue invicto después de tres meses de competición. Solo cuenta los partidos por victorias o empates. En el torneo copero eliminaron al poblense en la primera ronda.

Reencuentro especial para Antonio Hidalgo en el Sabadell - Deportivo de Copa del Rey

Será un partido especial para el técnico catalán del Deportivo. El de Canovelles es una figura importantísima en la historia reciente del Sabadell, con el que entrenó varias temporadas y logró ascender a Segunda División. Llegó en 2019 al equipo arlequinado y se fue en 2021 tras 96 partidos con el conjuunto de la Nova Creu Alta.

El partido todavía no tiene una fecha y hora definida, que se sabrá en los próximos días. La segunda ronda de la Copa del Rey se jugará entre los días 2 y 4 del mes de diciembre. Para el Dépor coincidirá entre la vistia al Albacete y el duelo en Riazor contra el Castellón.