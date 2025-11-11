Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nico Balbas regresa tras el Mundial sub 17

El juvenil deportivista Nico Balbas regresa a Abegondo después de la experiencia que ha disfrutado con la selección de Honduras en el Mundial sub 17. El extremo fue titular en los dos primeros duelos de la fase de grupos ante Brasil y Zambia y ayer fueron suplente frente a Indonesia. Su selección, eliminada.

