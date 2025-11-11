Nico Balbas regresa tras el Mundial sub 17
El juvenil deportivista Nico Balbas regresa a Abegondo después de la experiencia que ha disfrutado con la selección de Honduras en el Mundial sub 17. El extremo fue titular en los dos primeros duelos de la fase de grupos ante Brasil y Zambia y ayer fueron suplente frente a Indonesia. Su selección, eliminada.
- Promotores de Visma alejan los nuevos edificios de Os Mariñeiros
- El ex jugador del Deportivo que se retiró hace dos años y ya aspira a ser el mejor entrenador del mundo
- Vogue convierte las calles de A Coruña en escenario de su editorial de otoño
- La nueva estación de autobuses de A Coruña encara la recta final de la obra con la estructura acabada
- El Supremo hace pagar al Concello de A Coruña por prorrogar una concesión sin límites
- Manifestación en A Coruña por el transporte de viajeros: los trabajadores salen a la calle para reclamar mejoras
- El Dépor regresa a la zona de ascenso directo: así queda la clasificación de Segunda División
- Arranca el concurso para elegir la mejor hamburguesa de España: estas son las dos de A Coruña que quedaron mejor clasificadas