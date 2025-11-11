Segunda jornada de descanso para el equipo
El equipo blanquiazul regresará el miércoles al trabajo después de dos días de descanso para la plantilla tras la doble victoria consecutiva ante el Real Zaragoza y la Cultural. El Deportivo se desplazará el sábado a tierras andaluzas, donde realizará su cuarta y última sesión.
