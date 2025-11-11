Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Segunda jornada de descanso para el equipo

El equipo blanquiazul regresará el miércoles al trabajo después de dos días de descanso para la plantilla tras la doble victoria consecutiva ante el Real Zaragoza y la Cultural. El Deportivo se desplazará el sábado a tierras andaluzas, donde realizará su cuarta y última sesión.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents