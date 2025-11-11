Yeremay: "Sería un sueño jugar en el Madrid o en el Barça, pero ahora el sueño es el Dépor"

Yeremay Hernández recibió este lunes el premio al mejor jugador de Segunda División por la AFE tras imponerse en una votación realizada por jugadores de LaLiga Hypermotion. El canario, en la gala, se marca el objetivo a futuro de llegar a la selección española. "Ahora está un poco lejos, estoy en Segunda, ojalá algún día llegue", expresó en El Larguero, donde bromea que jugar con Mbappé o Lamine Yamal "sería la hostia".

"Es verdad que es un poco más difícil porque estás jugando en una categoría inferior, pero al final es fútbol... El campo es igual, el balón sigue siendo redondo. Si es verdad que lo de la categoría está ahí y creo que tengo que seguir dando pasos", comenta Yeremay sobre la posibilidad de verse con la selección española, algo que de momento queda en una utopía. Aunque no sería el primer jugador del Deportivo en ir a la Roja jugando en Segunda División.

El canario afirma que "es un orgullo" poder llevarse el premio a mejor jugador de Segunda División y, de cara a un futuro luchando por lograrlo en Primera, pone por delante a promoción: "Si ascendemos, me conformo con eso. Lo demás sería secundario". Durante la entrevista le peguntan si podría competir el premio con Lamine Yamal: "No, él es muy bueno. Es mejor que yo", responde con buen humor.

Ha sido un verano de mucho ruido para Yeremay, quien agradece los esfuerzos de un Deportivo al que llegó con 14 años: "Están apostando mucho por mí, me están ayudando a crecer. Yo les estoy ayudando a ellos. Voy de la mano siempre con el club. Le tengo mucho cariño. Sí es verdad que el Dépor ha hecho una apuesta fuerte por mí".

El 10 deportivista marca un objetivo claro para este año, llegar a Primera División: "El ascenso es el objetivo que tenemos. Segunda es una categoría un poco jodida. Es muy igualada, tienes que llegar al final de temporada y hacer muchos puntos. Ahora mismo estamos muy bien. Ojalá podamos seguir así y llegar a final de temporada y conseguir el objetivo".

Yeremay elige entre Barça y Madrid

El canario reconoce que le "gusta mucho" la Liga española de cara a un hipotético futuro en el que saliese del Deportivo. Preguntado por Madrid y Barça, reconoce que sería increíble poder jugar en alguno de los dos: "Me gustan los equipos grandes, el Barça o el Madrid, son equipos top y me encantaría, sería un sueño algún día poder jugar en alguno de esos dos equipos". Sin embargo, la actualidad pasa por el blanquiazul: "Por ahora el sueño que tengo es jugar con el Dépor".

¿Lamine o Mbappé? Es la gran pregunta en este caso. "Al lado de los dos sería la hostia, se jugaría bien... Seguro que te la dan al pie y todas estas cosas", bromea el canario.