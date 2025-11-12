Ainhoa Marín apuesta por «olvidar» la goleada ante el Barcelona

Ainhoa, jugadora Estrella en el Dépor Abanca, aún está tocado por ese 8-0 ante el Barcelona y por la imagen ofrecida de una institución como el Dépor. Ella apuesta por «olvidar»: «Es un contexto que no es algo que nos vayamos a encontrar partido a partido, es algo muy excepcional. Te vas con muy malas sensaciones, pero no tienes tiempo para lamentarte. Ahora viene un partido muy importante».