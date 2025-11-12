Así buscará fichar de nuevo el Sporting a Yeremay en enero

Que la historia entre el Sporting de Portugal y Yeremay iba a tener más capítulos lo sabía hasta el deportivismo, harto del serial. El verano empezó con el Como quemando las etapas para sacar al canario del club coruñés y acabó con los portugueses utilizando todas las armas que tenían a mano, económicas, mediáticas o personales. No hubo éxito para los verdiblancos, sí para el Deportivo. Se quedó. Eso sí, los lusos no se han rendido ni mucho menos.

Si ya hace meses la apuesta era decidida, más lo es ahora con un Yeremay al que le ha faltado regularidad pero que por momentos se ha mostrado superlativo. El Sporting ha intensificado el seguimiento, hay informes de cada partido y existe interés en la cúpula del club de Alvalade, según revela el diario luso Récord en su portada. Eso sí, esta vez no esperarán hasta el final del mercado por él, algo que le reduce opciones.

El Sporting llegó a ofrecer 30 millones más cinco en variables, tal y como desveló LA OPINIÓN. El club coruñés, con la anuencia del jugador, rechazó la propuesta y se remitió a su cláusula, móvil, pero de unos 60 millones al final del pasado mercado de verano. El Dépor no necesita vender, tiene menos mercado para buscar sustitutos y está peleando por el ascenso a Primera. Su idea es seguir manteniéndose firme y remitirse a una cláusula prohibitiva.

De la mano

El Dépor apela a lo sentimental y a un proyecto deportivo para seguir reteniéndolo con la esperanza de subir a Primera y seguir de la mano. Su contrato es hasta 2030 con tres ampliables tras la última mejora de su contrato.

Fue un verano de mucho ruido para Yeremay, quien agradece los esfuerzos de un Deportivo al que llegó con 14 años. "Están apostando mucho por mí, me están ayudando a crecer. Yo les estoy ayudando a ellos. Voy de la mano siempre con el club. Le tengo mucho cariño. Sí es verdad que el Dépor ha hecho una apuesta fuerte por mí", apuntó en la SER tras la gala de AFE.

El 10 deportivista marca un objetivo claro para este año, llegar a Primera División: "El ascenso es el objetivo que tenemos. Segunda es una categoría un poco jodida. Es muy igualada, tienes que llegar al final de temporada y hacer muchos puntos. Ahora mismo estamos muy bien. Ojalá podamos seguir así y llegar a final de temporada y conseguir el objetivo".