Celebrará la junta general de accionistas el 11 de diciembre
A Coruña
El Deportivo convoca, con el mes de antelación preceptivo, a sus accionistas a una junta general ordinaria en la que, sobre todo, expondrá y someterá a votación las cuentas anuales de la entidad a 30 de junio de 2025, la gestión social del consejo y la aplicación de resultados del ejercicio, además de solicitar la «delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos adoptados». La cita será el 11 de diciembre a las 09.00 horas, vía telemática. Pondrán asistir a la junta los dueños que posean 1.500 acciones o las personas que sean capaces de agruparlas. Abanca posee el 99,7% de las acciones.
- Promotores de Visma alejan los nuevos edificios de Os Mariñeiros
- El ex jugador del Deportivo que se retiró hace dos años y ya aspira a ser el mejor entrenador del mundo
- Vogue convierte las calles de A Coruña en escenario de su editorial de otoño
- La nueva estación de autobuses de A Coruña encara la recta final de la obra con la estructura acabada
- El verano en el que Eddahchouri pudo dejar el Deportivo y mudarse a Italia o Grecia
- El Supremo hace pagar al Concello de A Coruña por prorrogar una concesión sin límites
- Manifestación en A Coruña por el transporte de viajeros: los trabajadores salen a la calle para reclamar mejoras
- Ya es visible la estructura de la terminal de autobuses de la futura intermodal