Celebrará la junta general de accionistas el 11 de diciembre

El Deportivo convoca, con el mes de antelación preceptivo, a sus accionistas a una junta general ordinaria en la que, sobre todo, expondrá y someterá a votación las cuentas anuales de la entidad a 30 de junio de 2025, la gestión social del consejo y la aplicación de resultados del ejercicio, además de solicitar la «delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos adoptados». La cita será el 11 de diciembre a las 09.00 horas, vía telemática. Pondrán asistir a la junta los dueños que posean 1.500 acciones o las personas que sean capaces de agruparlas. Abanca posee el 99,7% de las acciones.