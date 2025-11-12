Mario Soriano ve en «el equilibrio» la razón de la recuperación
El madrileño cree que la idea de juego ha sido «la misma» toda la campaña
A Coruña
La aportación de Mario Soriano es una de las explicaciones del buen momento del Deportivoy por eso fue elegido jugador Estrella Galicia del pasado mes de octubre. Pero hay muchas más razones, él las explica: «La idea, al final, es la misma, de querer ser dominadores en los partidos, de ser un equipo difícil. En esos cinco que no pudimos conseguir la victoria el equipo no tenía ese equilibrio ofensivo y defensivo. En estos tres últimos encuentros, el equipo se vio más implicado en todo. Defensivamente volvimos a ser muy sólidos y ofensivamente se vieron muchas cosas buenas. Esas sensaciones, esa confianza...».
