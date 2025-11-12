El portero que saltó a la fama en A Coruña, puso de moda los pantalones largos y acabó su carrera en Sabadell

Los precedentes más cercanos que unen al Deportivo y al Sabadell están en los banquillos, ya que últimamente en la Nova Creu Alta han estado al mando del equipo Antonio Hidalgo y Óscar Cano, con suerte dispar. En el equipo catalán también fue director deportivo Carlos Rosende, pero los lazos entre ambos clubes vienen de mucho antes con un transitado puente aéreo a principios de los años 80. Silvi, Carreras, Muñoz y Peralta fueron algunos ejemplos.

Hay incluso referencias más cercanas entre ambos equipos, ya que el partido que jugó el Dépor hace dos años en Sabadell le puso contra la pared. Llegaba en posiciones de descenso a Segunda RFEF un proyecto mastodóntico, que tenía que empezar a ganar sí o sí y allí cogió un poco de aire con un tanto de Martín Ochoa, hoy cedido en el Arenteiro.

Un portero de época

Pero hay hilos finos que unen A Coruña y uno comenzó a tejerse allá por el principio de los años 80. A Coruña había sido elegida sede del Mundial 82 y albergó varios partidos. Fue una revolución. Perú, Polonia y, ante todo, Camerún. No había referencias del futbol africano como las que se prodigan hoy en día, pero la grada quedó fascinada con aquel combinado. De entre todos, por sus condiciones e indumentaria, destacaba un portero llamado Tommy N'Kono. Hasta encandiló a María Vargas Llosa, que estuvo en la ciudad cubriendo el evento para un periódico peruano.

Nkono con Tamudo / TONI ALBIR

Poco llevaba jugando de portero en Camerún. Aquel fue su gran escaparate y fichó por el Espanyol. Se pasó una década en Sarrià y Montjuic siendo de los mejores de la Liga y terminó su carrera en España entre 1991y 1993 en el Sabadell, próximo rival del Dépor.

N'Kono llamaba la atención por sus reflejos, también era un icono por su indumentaria. Fue el que popularidad el uso de pantalones largos en los porteros, cuando en su época eran especialmente cortos. Le llegaron por casualidad en un partido preparatorio de su selección en Alemania y no los soltó. Además, le servían para no hacerse daño en sus caídas. Pasaron a formar parte de su imagen. Posteriormente, fue entrenador de porteros del Espanyol y de la Selección de Camerún.