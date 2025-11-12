Una reunión de cracks en Sao Paulo que despierta la nostalgia del deportivismo

Nada será como el Superdépor o ese Dépor europeo por el valor de las primeras veces y de llegar a la desconocido, pero el deportivismo también disfruta del día a día ilusionándose con futbolistas propios como Yeremay y Mella. No es óbice para que vez en cuando se le escape algún suspiro de nostalgia ante imágenes que le remiten a algunos de los mejores momentos de su historia, a un futbolistas que tenían un talento inigualable. Uno de ellos se produjo hace unos días en Sao Paulo.

Djalminha reparte sus días de retiro como futbolista profesional en disfrutar, acompañar a la carrera del más pequeño de sus hijos y ser comentarista de televisiones brasileñas, formatos en los que explota su faceta más fresca e irreverente. Todo salpicado con anécdotas de sus días como jugador, principalmente en el Dépor, también en la selección brasileña. Hace unos días se le pudo ver de visita en la Federación de Fútbol Paulista, de la que Mauro Silva, otro mito deportivista, es vicepresidente.

El mensaje

El mediocentro dejó constancia gráfica del encuentro y quiso escribir un mensaje en sus redes sociales: "Hoy tuve el pracer inmenso de recibir aquí en la FPF a un gran amigo y genio del futebol mundial, Djalminha. Fuimos compañeros tanto en el Deportivo como en la Seleção Brasileira, y siemopre es un honor reencontrarme con un crack que inspira a todos con su talento y carisma. La visita de él hoy fue realmente especial y llena de recuerdos increíbles".

En los últimos tiempos los mejores cracks brasileños han estado de visitante en A Coruña después de largas temporadas de ausencia. Djalminha regresó para la presentación de su documental en Movistar+ y en otra ocasión posteriormente. Mauro Silva y Bebeto volvieron hace unos pocos años en verano para la presentación de las camisetas en su honor en el Teresa Herrera. El delantero tiene una cita pendiente para este mes, ya que encenderá las luces navideñas de la ciudad y presentará su biografía en la ciudad. Una publicación realizada por el periodista Alexandre Centeno y publicada por Agaxorde.