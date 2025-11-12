Rubén López, a fuego lento: «Tiene nivel y capacidad para jugar en Segunda»

En silencio, sin hacer ruido y trabajando sin parar, como ha hecho toda su vida hasta pisar el primer equipo, Rubén López aguarda turno y suma sus primeros minutos en el fútbol profesional. De mediocentro o, si hace falta, de lateral. Nunca ha tenido problemas para adaptarse. Comodín para sus entrenadores, Hidalgo le ha utilizado también en el carril tras la lesión de Escudero, una posición en la que jugó un buen puñado de partidos el curso pasado con el Barça Atlètic en su primera experiencia fuera de Abegondo. «El año pasado, por necesidad, acabó jugando en casi todas las posiciones del campo. Es un jugador que es un ejemplo como persona y profesional, quiere aprender, se deja todo siempre en los entrenamientos y en los partidos. A nivel de actitud, de entrega y compromiso, es un diez», recuerda Albert Sánchez, actual entrenador del Dunkerque y extécnico del filial azulgrana, donde coincidió con el de Silleda.

La 24/25 fue un continuo aprendizaje para un Rubén que decidió, ante la alta competencia en la medular blanquiazul, salir cedido. «Nosotros lo firmamos con la intención de jugar de mediocentro, de seis. Lo habíamos visto de su época en juvenil, en Youth League, luego en el Fabril y primer equipo... creíamos que era un perfil que se adaptaba a lo que buscábamos», comenta Albert, que explica cómo luego se fue moviendo a otras zonas del campo. «Cuando vino, veíamos que no era ese 6 posicional, sino un jugador más box to box, un ocho de ida y vuelta», añade, aunque también participó como extremo o como de lateral ante las necesidades del equipo.

Ahí se encontró a una persona «que se merece todo lo bueno que le pase» porque «en lo personal y profesional es un jugador excelente». Aquel verano, en una rueda de prensa de pretemporada, remarcó que Rodri era un ejemplo para él como futbolista, aunque sus condiciones se asemejan más a las de un interior de ida y vuelta: «No es un jugador fino fino a nivel técnico, de perfiles, de controles... pero sí puede jugar muy bien en un doble pivote, o como interior en un 4-3-3. Solo, para construir en un equipo que quiera salir desde atrás, ahí no lo veo, aunque es joven. Es más un tema de perfiles. Y luego defensivamente es un jugador que abarca mucho campo, tiene una gran capacidad para repetir esfuerzos, es muy agresivo presionando hacia adelante y tiene capacidad de retorno», describe sobre el centrocampista de Silleda, este curso en la primera plantilla.

Albert lo ve como un «box to box con recorrido», aunque cree que esa versatilidad le es y le será muy útil: «Con nosotros cumplió y nos dio nivel, sobre todo en ataque nos daba mucho. Cuando él era el lateral hacíamos una salida de tres con él metiéndolo por dentro. En ataque acababa jugando como de interior, como quien dice, porque metíamos al extremo por fuera y a él lo metíamos por dentro para que atacase intervalo». Le costaba, lógicamente, aquellas situaciones defensivas que eran nuevas para él. «Son mecanismos difíciles si no has jugado nunca en esta posición», recalca. Aunque tiene claro que tenía «condiciones y capacidad para rendir» y halaga esa polivalencia: «Su sitio ideal es de 8, pero yo lo he hablado con él, le decía: ‘escucha, si tú puedes jugar en más de una posición y cumplir, eso para te va a dar muchas opciones de jugar en un equipo profesional’».

En el camino de sumar minutos en el Deportivo

En ese camino está ahora Rubén López, quien este verano tuvo opciones importantes para salir, bien cedido o bien de manera definitiva. Apostó por quedarse en un Deportivo en el que compite con Villares, Mario Soriano, José Ángel, Gragera y Charlie Patiño. De momento, de todos, solo Jurado ha participado menos en Liga. «Jugando, no solo entrenando, es cuando adquieres esa madurez, experiencia y horas de vuelo», comenta Albert, quien cree que los futbolistas jóvenes «deben jugar», aunque es fundamental «escoger muy bien el dónde» para que una cesión pueda ser productiva: «Los jóvenes, hasta los 23, 24 años, tienen que intentar jugar lo máximo posible».

El actual técnico del Dunkerque cree que Rubén podría tener espacio en plantillas de Segunda División, aunque la exigencia en A Coruña y la competencia es muy alta: «El salto es muy grande [respecto a Primera RFEF]. Yo creo que es muy difícil jugar en el Dépor hoy en día. Es muy difícil jugar por dentro en el Dépor con los jugadores de nivel que tiene». Albert Sánchez, no obstante, le ve listo para la competición: «Yo creo que Rubén tiene nivel y tiene capacidad para jugar en Segunda. Quizá necesita hacer un paso intermedio». En enero, se abrirán nuevas opciones para él. Mientras, cocina y desarrolla su fútbol a fuego lento.