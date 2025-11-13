Yeremay y Gragera no se entrenaron con el grupo por sus tobillos

El Deportivo ha comenzado la semana con tres bajas seguras para la décimo cuarta jornada de la liga de Segunda, las de últimos tiempos (Ximo Navarro, Sergio Escudero y Daniel Bachmann), y pendiente de dos jugadores que tuvieron que ser sustituidos ante la Cultural Leonesa por problemas en sus tobillos. Ni Yeremay Hernández ni José Gragera pudieron estar este miércoles junto al resto de compañeros en el regreso a la actividad diaria preparada por Hidalgo antes del choque de este fin de semana frente al Córdoba a domicilio.

Cuando un jugador no puede ejercitarse y depende de sus sensaciones en la articulación, siempre es duda para el siguiente encuentro, aunque queden varios días para el choque. Pero, en realidad, la preocupación no es excesiva en el Dépor de cara al partido del domingo en tierras andaluzas. De hecho cuentan con la participación casi segura de Yeremay en ese duelo del domingo y existe alguna duda más en el caso del mediocentro asturiano.

Ante este panorama, Antonio Hidalgo podría incluso repetir once titular, aunque está a expensas de cómo se encuentre el futbolista cedido por el Espanyol. José Ángel, con o sin Gragera de alta, es un candidato para acompañar a Diego Villares en la zona de creación. Mario Soriano aparece asentado unos metros por delante.