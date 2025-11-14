1-0 | Marisa redime al Dépor Abanca

Dos meses después, el Dépor Abanca volvió a ganar un partido de Liga F. Superó por la mínima al Levante (1-0). Un tanto de Marisa al inicio del segundo tiempo permitió al equipo coruñés redimirse por la mala racha de resultados de las últimas semanas y la goleada encajada en Barcelona. Queda mucho por mejorar en construcción de juego y en pegada, pero las de Fran Alonso salieron airosas en un duelo en el que estaban obligadas a responder.

Frío, lluvia y una pizca de silencio, con el cambio de ubicación de la afición desde la grada de Tribuna a la de Preferencia, acompañaron a un Dépor Abanca que pisó Riazor con la necesidad de resarcirse del batacazo de Barcelona y de imponerse al Levante en un duelo de urgencias. Salieron fuertes las de Fran Alonso, con ganas de hacerse con la posesión. Costó más transformar el dominio en ocasiones de peligro, que llegaron, principalmente, por los costados. Ainhoa Marín tardó pocos minutos en encarar a Le Guilly, mientras que Espe Pizarro, pegada a la línea de cal en la izquierda, trató de superar con sigilo y desborde a Alma.

La uruguaya fue el factor diferencial en la primera parte. De sus botas salieron los centros al área que Marisa no llegó a cabecear entre los tres palos. También el primer tiro a puerta, superado ya el primer cuarto de hora. Rozó el 1-0 en el ecuador del primer acto al aprovechar un centro raso de Ainhoa tras robo de Henar. Solo Eva Alonso, con la espalda a ras de suelo, logró interceptarlo en su camino hacia la red. Marisa, de nuevo a pase de Espe, perdonó otra oportunidad en el corazón del área al filo de la media hora. El dominio, por momentos, estéril, y a las ocasiones, que llegaron a cuentagotas, les faltó una mezcla de suerte y pegada.

El Dépor Abanca necesitaba subir marchas y proponer más en el segundo tiempo. Así lo hizo Olaya con un tiro desde fuera del área que marchó ligeramente alto. El Levante respondió de inmediato con otro zapatazo de Érika que escupió el larguero. Las granotas se estiraron tras su primera ocasión clara y el Dépor aprovechó la tesitura para castigar con ataques rápidos. Así llegó el premio del gol. Ainhoa galopó por el costado derecho y puso un centro que Marisa, con un derechazo raso de primeras ajustado al palo, convirtió en el 1-0.

Las blanquiazules se quitaron un peso de encima y, más liberadas, cargaron con ímpetu en busca del 2-0. Lo rozaron Espe Pizarro en un córner que casi convierte en gol olímpico y Ainhoa, ya fuese recortando en el área pequeña o rematando de primeras algún centro pasado que tapó Coronado. Millene puso y Olaya también ofrecieron sus dosis de veneno, pero erraron ante la portería. La sentencia no llegó, pero el Dépor, con el 1-0, logró poner fin a su mala racha.