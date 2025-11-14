Antonio Méndez apuntala el proyecto de cantera del Deportivo

El Deportivo presentará próximamente una reestructuración de su organigrama de cantera, en el que ya hay los primeros detalles. Antonio Méndez, que llegó al club en 2024 como la mano derecha de Fernando Soriano en la Dirección de Fútbol y, el curso pasado, fui ayudante de Óscar Gilsanz, ocupará ahora tareas en la coordinación de la base, de la que es responsable Ismael Arilla.

Méndez asume este nuevo rol en una fase de cambios en el área de fútbol formativo. La entidad confirmó en los últimos días la salida del jefe de captación de fútbol 11, Martín Castiñeiras, tras cuatro años en Abegondo. También dijo adiós el director de Metodología, Borja Facal. Su puesto lo ocupará ahora Pablo Antas. El exjugador del Compostela, desvinculado del club santiagués este verano, ya trabaja en contacto con los entrenadores de los diferentes equipos de la base en la ciudad deportiva.

El club eleva la exigencia de resultados a la base, no solo en el campo, sino en el progreso de los jugadores, para alimentar al primer equipo, que cada vez exige más nivel mientras mantiene su intención de contar con un 25% de canteranos en sus filas.