Fútbol | Deportivo
Antonio Méndez apuntala el proyecto de cantera del Deportivo
Forma parte de la reestructuración del organigrama de fútbol formativo del club
El Deportivo presentará próximamente una reestructuración de su organigrama de cantera, en el que ya hay los primeros detalles. Antonio Méndez, que llegó al club en 2024 como la mano derecha de Fernando Soriano en la Dirección de Fútbol y, el curso pasado, fui ayudante de Óscar Gilsanz, ocupará ahora tareas en la coordinación de la base, de la que es responsable Ismael Arilla.
Méndez asume este nuevo rol en una fase de cambios en el área de fútbol formativo. La entidad confirmó en los últimos días la salida del jefe de captación de fútbol 11, Martín Castiñeiras, tras cuatro años en Abegondo. También dijo adiós el director de Metodología, Borja Facal. Su puesto lo ocupará ahora Pablo Antas. El exjugador del Compostela, desvinculado del club santiagués este verano, ya trabaja en contacto con los entrenadores de los diferentes equipos de la base en la ciudad deportiva.
El club eleva la exigencia de resultados a la base, no solo en el campo, sino en el progreso de los jugadores, para alimentar al primer equipo, que cada vez exige más nivel mientras mantiene su intención de contar con un 25% de canteranos en sus filas.
- Julio Llamazares, en A Coruña: «España será normal cuando se hable de la Guerra Civil como un pasaje histórico»
- Fallece un larachés de 36 años en un accidente cerca de Ledoño
- Uno de los planes más esperados de la Navidad regresa a A Coruña
- El portero que saltó a la fama en A Coruña, puso de moda los pantalones largos y acabó su carrera en Sabadell
- Protesta de taxistas en A Coruña: una caravana para denunciar intrusismo de los VTC
- Fallece un larachés de 36 años en una colisión múltiple cerca de Ledoño
- La Fiscalía recurre la sentencia por la demolición de Casa Carnicero, en Oleiros
- Así buscará fichar de nuevo el Sporting a Yeremay en enero