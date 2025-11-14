El Deportivo quiere ofrecerle la renovación a Germán Parreño

Todavía queda mes y medio para que el mercado de fichajes de enero aparezca sobre la mesa de prioridades del Deportivo, pero el conjunto blanquiazul comienza a barruntar los movimientos necesarios en su plantilla. Más que reforzar un plantel que, de momento, marcha segundo al superar el primer cuarto de competición, el club blanquiazul se centra en apuntalar a las figuras que lo componen. Una de ellas es la portería, que ocupa Germán Parreño.

El contrato del guardameta ilicitano termina esta temporada, en junio de 2026, pero incluye una cláusula de renovación automática en caso de ascenso de Primera División. Sin embargo, el club quiere ampliar el vínculo independientemente de la categoría en la que esté el próximo curso. Sus actuaciones este curso, con siete porterías a cero y acciones determinantes bajo palos, convencen al club para mantener su confianza en el guardameta.

Con 32 años, además, entra en el perfil de jugadores veteranos que el club quiere tener en plantilla como líderes dentro y fuera del vestuario. Es un rol que ya ocupan José Ángel, quien tiene contrato hasta 2027, o Cristian Herrera, que acaba esta temporada tras ampliarlo de forma automática la pasada al cumplir objetivos.

Firme sobre el mercado

Donde el Deportivo no prevé cambios es en el ataque y en la medular. El club mantiene su posición firme ante los cantos de sirena que pueda recibir Yeremay en el mercado de invierno. Se remitirá a la cláusula de rescisión, que subirá respecto a la última ventana, y se muestra confiado porque el jugador se siente a gusto en A Coruña.

No se descartan ofertas por otros jugadores que llaman la atención. Es el caso de un Zakaria Eddahchouri. El ariete neerlandés, máximo goleador de la categoría, ya tuvo ofertas de Grecia e Italia en verano y sus cifras, si todavía va a más en las semanas que restan de 2025, promete llamar la atención de más clubes. El Deportivo se mantiene firme en su idea de retener talento y solo una oferta desmesurada podría cambiar la hoja de ruta.

En una posición similar, o todavía más tajante, está el futuro de Charlie Patiño. El inglés ha perdido protagonismo con Hidalgo en las últimas semanas, en las que la competencia con Gragera y José Ángel le ha privado de minutos, pero no se plantea prescindir de ninguna manera del canterano del Arsenal.

Sin urgencias por vender en enero, el club tampoco prevé muchos movimientos en el apartado de llegadas. Un lateral derecho sigue siendo prioritario, aunque el rendimiento de Lucas Noubi en esa demarcación y la evolución de Ximo Navarro marcarán los pasos.