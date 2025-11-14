El Fabril, tras los pasos del primer equipo frente al Sámano

Poco más de dos semanas han pasado desde la última visita del Deportivo, como club, a Cantabria para medirse al Sámano. Fue el pasado 30 de octubre, en la Copa del Rey, donde los hombres de Antonio Hidalgo sellaron su continuidad en el torneo del KO con una amplia victoria (1-5) que, no obstante, estuvo más ajustada por momentos de lo que refleja el marcador final. Hoy (17.00 horas), el filial quiere seguir la senda del primer equipo y vencer para sumar tres puntos que le devuelvan a la dinámica ganadora tras el empate de la última jornada contra el Bergantiños en Abegondo (1-1). Noé, Rubén, Mane y Quique son baja.